La Oficina de Atención Ciudadana del Gobierno de Navarra atiende a 4.500 personas en su primer año de funcionamiento

El vicepresidente Remíez y la alcaldesa de Roncal en la Oficina Móvil de Atención Ciudadana del Gobierno de Navarra - IÑIGO ALZUGARAY / GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Oficina Móvil de Atención Ciudadana del Gobierno de Navarra ha atendido a cerca de 4.500 personas en su primer año de funcionamiento, tras recorrer unas 60 localidades de la Comunidad foral.

Esta iniciativa, dirigida principalmente a municipios de menos de 20.000 habitantes, "se consolida como una herramienta fundamental para acercar los servicios públicos a las zonas rurales y reforzar una Administración más próxima, accesible e inclusiva".

El vicepresidente primero y consejero de Presidencia e Igualdad del Gobierno foral, Javier Remírez, ha visitado la localidad de Roncal, donde la Oficina Móvil presta servicio esta semana, con motivo del primer aniversario de este recurso.

Allí, Remírez ha destacado que "la Oficina Móvil es un ejemplo claro del compromiso del Gobierno de Navarra con la cohesión territorial y la igualdad de oportunidades, vivas donde vivas, porque nos permite llevar la Administración foral hasta el corazón de cada localidad, hasta la misma plaza del pueblo".

En este sentido, ha subrayado que este recurso itinerante "permite reducir la brecha territorial y digital, facilitar la relación con la Administración y garantizar que los servicios públicos lleguen a todos los rincones de Navarra".

Durante la visita ha estado acompañado por el director general de Presidencia, Gobierno Abierto y Relaciones con el Parlamento, Joseba Asiain; la presidenta de la Junta General del Valle de Roncal y alcaldesa del municipio, Amparo Viñuales; la directora de Innovación, Comunicación y Atención Ciudadana de la sociedad pública NASERTIC, Toya Bernad y Leticia Gurpegui, coordinadora de Atención Ciudadana, junto a personal técnico implicado en el desarrollo del proyecto.

En estos doce meses, un total de 4.500 personas han hecho uso del servicio (2.542 mujeres y 1.958 hombres) con una representación de todas las franjas de edad: 100 personas entre 0-18 años; 306 entre 19-30; 1.282 entre 31-45 años; 1.477 entre 46-65 años; y 1.335 mayores de 65 años.

En cuanto a las gestiones realizadas por estas personas en este periodo de tiempo se han registrado un total de 5.941, de las que 1.203 corresponden a la asistencia en todo el proceso para la habilitación del certificado digital en el dispositivo del usuario (desde que descargan la aplicación hasta la solicitud, acreditación y descarga del propio certificado digital); 183 acreditaciones del certificado digital; 1.637 acreditaciones Cl@ve; 591 han sido ayuda en tramitaciones online; 2.054 se tratan de asistencias para resolución de solicitudes de información, y 273 registros.

El servicio, gestionado por NASERTIC, se enmarca en el I Plan de Acción para la Alianza de Gobierno Abierto del Gobierno de Navarra.

A lo largo de estos últimos doce meses, la Oficina Móvil no solo ha sido utilizada por la Dirección General de Presidencia, Gobierno Abierto y Relaciones con el Parlamento en su función de atención ciudadana, sino que la Dirección General de Vivienda, la Dirección General de Administración Local y Despoblación y el Servicio Navarro de Empleo - Nafar Lansare (SNE-NL) han ofrecido atención especializada en materia de empleo, ayudas, orientación profesional, vivienda y servicios relacionados con la Estrategia de Despoblación.

De cara a los próximos meses, la Oficina Móvil ampliará sus funciones con la incorporación de la campaña de la Renta de la Hacienda Foral de Navarra. La experiencia piloto comenzará en Sangüesa, donde estará operativa entre el 27 de abril y el 15 de mayo. Posteriormente, se trasladará a San Adrián, del 18 de mayo al 5 de junio, y finalizará en Alsasua, del 8 al 25 de junio.

La Oficina Móvil es un espacio "100% accesible, equipado con recursos como bucle de inducción magnética, señalización adaptada, plataforma de acceso de personas con movilidad reducida y otros elementos que garantizan la atención a todas las personas en condiciones de igualdad".

"ALTA VALORACIÓN" DE ESTE SERVICIO

La ciudadanía que acude a esta Oficina Móvil valora este servicio "muy positivamente" en las encuestas, en las que obtiene una puntuación media de 4,8 sobre 5.

Los aspectos más apreciados son "la cercanía en el trato y la posibilidad de resolver sus trámites sin necesidad de desplazarse fuera de su localidad", siendo este último aspecto especialmente valorado por las personas mayores de 65 años.

Los ayuntamientos también "valoran positivamente" el servicio, puntuando con un 9, 3 sobre 10 el servicio global de la Oficina Móvil. Igualmente, los aspectos más valorados por las entidades locales son "la facilidad para gestionar la llegada de la oficina a su localidad, la comunicación con la empresa instaladora y NASERTIC, así como la utilidad y atención ofrecida a sus vecinos y vecinas". A la pregunta de si volverían a usar este servicio, la respuesta media es de 9,8 de 10.

Tras su primer año de funcionamiento, la Oficina Móvil "consolida su papel como herramienta clave para reforzar la cercanía de la Administración foral y continuará su recorrido por distintos municipios navarros a lo largo de 2026".

Las localidades visitadas por la Oficina Móvil en su primer año son Abaurrea Alta, Abaurrea Baja, Ablitas, Aibar, Aoiz, Aranguren (Valle de Aranguren), Arano, Arguedas, Aribe, Armañanzas, Arróniz, Artajona, Auritz / Burguete, Barásoain, Beintza-Labaien, Bera, Berrioplano, Berriozar, Burlada, Cabanillas, Cáseda, Castejón, Cascante, Cendea de Cizur, Cintruénigo, Corella, Cortes, Santesteban, Erro, Eslava, Etxarri Aranatz, Ezcabarte, Ezcároz, Ezkurra, Fitero, Gallués, Galar, Guesálaz, Isaba, Jaurrieta, Larraga, Leitza, Lerín, Lodosa, Los Arcos, Milagro, Murillo el Cuende (concejo de Rada), Murillo el Fruto, Murchante, Ochagavía, Olazagutía, Olite, Peralta, Petilla de Aragón, Ribaforada, Roncal, Sada, Salinas de Oro, San Martín de Unx, Sangüesa, Tafalla, Ultzama (Valle de Ultzama), Unzué, Valtierra, Viana, Villafranca y Villava.