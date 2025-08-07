La ola de calor pone en aviso a la mayoría del territorio de Navarra

PAMPLONA 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La ola de calor en la Península va a dejarse sentir en Navarra a partir de este jueves, lo que ha llevado a la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activar avisos por temperaturas máximas en prácticamente todo el territorio de la Comunidad foral. Avisos que se extenderán a lo largo del fin de semana.

Este jueves, a partir de las 13.00 horas y hasta las 20.59 horas, estarán en aviso amarillo el centro y la Ribera del Ebro, con máximas previstas de 37 grados; y la zona del Pirineo, que podría alcanzar los 36 grados.

El viernes, el aviso en el Pirineo navarro subirá a nivel naranja -riesgo importante- ante la previsión de que se llegue a los 38 grados en los valles. La Ribera y el centro de Navarra seguirán en aviso amarillo y las máximas se situarán en los 38 y 37 grados, respectivamente.

Durante la jornada del sábado, los avisos en estas tres zonas de la Comunidad foral serán amarillos. La Ribera llegará a los 38 grados, el centro a los 37 grados y el Pirineo a los 36 grados.