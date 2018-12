La oposición exige una Mesa y Junta urgente después de la expulsión del grupo de los tres parlamentarios de Podemos

Publicado 20/12/2018 16:42:52 CET

PAMPLONA, 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

La oposición ha exigido convocar una Mesa y Junta de Portavoces urgente, este mismo jueves, después de que el portavoz del grupo parlamentario de Podemos-Orain Bai, Carlos Couso, haya presentado un escrito en la Mesa del Parlamento de Navarra para "excluir" del grupo a Ainhoa Aznárez, Mikel Buil y Tere Sáez.

Tras la decisión adoptada por los cuatro parlamentarios, que abandonaron la disciplina de Podemos y que se denominan a sí mismos Orain Bai, UPN y PPN han afirmado que ya no consideran que Ainhoa Aznárez sea presidenta de la Cámara, ya que al no formar parte de un grupo parlamentario no puede presidirla.

Por su parte, Geroa Bai, EH Bildu e Izquierda-Ezkerra, socios del Gobierno foral junto a Podemos-Orain Bai, han exigido a los siete miembros que componen actualmente el grupo "responsabilidad con el cambio".

(Habrá ampliación)