Organizan dos jornadas de vino y gastronomía en la Zona Media y Tierra Estella en septiembre

PAMPLONA 24 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Ruta del Vino de Navarra, gestionada por el Consorcio de la Zona Media, ha organizado durante dos sábados de septiembre unas jornadas enogastronómicas que tendrán lugar en la Zona Media y Tierra Estella y con las que se podrá conocer Navarra a través de visitas a bodegas, gastronomía local y patrimonio cultural.

Se trata de unos encuentros que llevan por título 'Navargira' y cuya inscripción cuesta 60 euros a través de www.rutadelvinodenavarra.com/navargira.

En concreto, el sábado 6 de septiembre se llevará a cabo la 'Ruta Garnacha', que se adentra en San Martín de Unx, Olite y Tafalla, con actividades como un recorrido por la viña en vendimia de la mano de Bodegas Máximo Abete, visita a Olite y su Palacio Real con la Reyna de Copas, comida basada en productos locales en Bodegas Marco Real y un cierre musical al atardecer en el Palacio de los Mencos a cargo de la artista Naiara Ruz.

Por su parte, la 'Ruta Chardonnay', el 13 de septiembre, se desarrollará en Bodegas Irache, el Museo de la Trufa de Metauten y Bodegas Lezaun y culminará con un concierto medieval en la iglesia románica de Eunate con el trovador Emilio Arias.

La coordinadora del Consorcio de la Zona Media, Cristina Bayona, ha destacado que las dos rutas "son para saborear, admirar y escuchar qué cuenta el patrimonio vitivinícola de Navarra". "Suponen una apuesta por un turismo respetuoso, donde cada visita es también un encuentro con quienes conservan y cuidan el territorio", ha explicado.

La iniciativa forma parte del programa nacional 'Rutas del Vino de España: Experiencias 360º', impulsado por el Ministerio de Industria y Turismo y financiado por la Unión Europea a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - NextGenerationEU.