Oroel Villanúa Biescas (IES Sancho III el Mayor) logra una medalla de bronce en la Olimpiada Matemática Española

Oroel Villanúa, con su medalla de bronce de la Olimpiada Matemática Española. - UPNA

PAMPLONA 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

Oroel Villanúa Biescas, alumno del IES Sancho III el Mayor de Tafalla, ha logrado una medalla de bronce en la LXII Olimpiada Matemática Española, celebrada en Las Rozas (Madrid) del 12 al 15 de marzo. Este estudiante, que resultó ganador de la fase local de esta competición celebrada el pasado enero en la Universidad Pública de Navarra (UPNA), encabezaba la representación navarra. De ella también formaban parte Mikel Sánchez Zaragüeta, del colegio Nuestra Señora del Huerto de Pamplona, y Sofía Galbete Rojí, del colegio Miravalles-El Redín de la capital navarra, segundo y tercera en la competición local.

La fase local de la Olimpiada Matemática Española fue organizada por profesorado del Departamento de Estadística, Informática y Matemáticas de la UPNA, con Gustavo Ochoa Lezaun -investigador del Instituto de Materiales Avanzados y Matemáticas (INAMAT)- al frente. Participaron en ellas 45 estudiantes.

Las olimpiadas matemáticas son concursos entre jóvenes estudiantes y su objetivo primordial es estimular el estudio de las matemáticas y el desarrollo de personas con talento en esta ciencia. El concurso consta de tres fases (local o regional, nacional e internacional) con un nivel de dificultad creciente. Para la resolución de los problemas de las diferentes fases, no se requieren conocimientos especiales de matemáticas. Por el contrario, se intenta que, para solucionarlos, el alumnado utilice la capacidad de raciocinio y tenga habilidad para enfrentarse a situaciones nuevas y cierta dosis de ingenio. No se permite en las pruebas el uso de dispositivos electrónicos; únicamente, la utilización de útiles de escritura y dibujo, según ha informado la UPNA.