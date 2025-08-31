La Orquesta Sinfónica de Navarra actuará en el 73 Festival de Cine de San Sebastián para presentar un documental

PAMPLONA 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Orquesta Sinfónica de Navarra (OSN) actuará el domingo 21 de septiembre en la Gala EITB, que se celebrará a las 18 horas en el Velódromo de Anoeta en el marco de la 73ª edición del Festival de San Sebastián.

Bajo la dirección de Fernando Velázquez, la orquesta oficial de la Comunidad foral interpretará en directo la música del primer capítulo del nuevo documental 'Euskal Herria Hegan', que llegará este otoño a ETB1. La OSN grabó la banda sonora a las órdenes del compositor el pasado mes de junio en el Auditorio Barañáin.

La gala también contará con la participación del coro Goikobalu y de la cantante Olatz Salvador, quienes completarán la experiencia audiovisual y musical.

'Euskal Herria Hegan' consta de nueve episodios de 50 minutos de duración. Los creadores del programa proponen un viaje audiovisual por el territorio, "recorriendo bellos espacios naturales y la arquitectura más espectacular". Junto con la narración, la música desempeña un importante papel en cada capítulo, según ha informado OSN en una nota.

El primero de ellos, Gipuzkoa Hegan, está dirigido por Javi Gutiérrez (Bilbao, 1965) y Lorea Pérez de Albéniz (Elgoibar, 1974). Ofrece un recorrido aéreo por el territorio guipuzcoano, "revelando sus paisajes, secretos y singularidades desde una perspectiva novedosa".

Un total de 38 producciones -27 largometrajes, cinco mediometrajes, tres cortos y tres series- conforman la participación del cine vasco en la 73ª edición del Festival de Cine de San Sebastián. Los trabajos se han programado repartidos en diferentes apartados: Sección Oficial, New Directors, Horizontes Latinos, Zabaltegi-Tabakalera, Nest, Culinary Zinema, Zinemira, Made in Spain, Velódromo, Cine Infantil, Klasikoak, Gala EITB y Galas RTVE.