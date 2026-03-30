La Orquesta Sinfónica de Navarra continúa el Ciclo Andante 25-26 con conciertos en Estella y Peralta

PAMPLONA 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Orquesta Sinfónica de Navarra (OSN) continúa la décima edición de su Ciclo Andante 25-26 con dos conciertos en Estella y Peralta los días 9 y 10 de abril.

Dirigido por Julia Cruz, el programa incluirá la Obertura, op. 1, de Juan Crisóstomo de Arriaga; 'Pulcinella Suite', de Igor Stravinsky, y la Sinfonía n.º 5 en Re mayor, 'Reforma', de Felix Mendelssohn.

El primer concierto tendrá lugar el 9 de abril a las 19.30 horas en el Centro Cultural Los Llanos de Estella, con entradas a un precio de 8 euros. El segundo será el 10 de abril a las 19.30 horas en la Casa de Cultura de Peralta, donde las entradas tendrán un precio de 6 euros. Ambas citas se desarrollan en colaboración con los ayuntamientos de las localidades.

El repertorio de Julia Cruz abarca desde Haydn hasta obras contemporáneas, con un enfoque particular en la ópera y la música actual. En 2021 obtuvo el Segundo Premio en el Blue Danube / Béla Bartók Opera Conducting Competition. Es Taki Alsop Conducting Fellow desde 2022 y ha sido Conducting Fellow en el Festival de Lucerna en 2025.

Este nuevo bloque del ciclo, el tercero de la temporada 25-26, busca reafirmar el compromiso de la orquesta con la difusión de la música sinfónica en diferentes localidades de la Comunidad foral, más allá de las localidades donde desarrolla sus temporadas de abono. La OSN cerrará el Ciclo Andante 25-26 con tres conciertos en Barañáin, Corella y Alsasua los días 22, 23 y 24 de abril. Con la dirección de Sebastián Zinca, el programa combinará repertorio romántico y del siglo XX, con obras de Mendelssohn, Amy Beach, Wojciech Kilar y Schubert.