La Orquesta Sinfónica de Navarra ofrecerá un concierto gratuito en Baluarte para presentar su Temporada 25-26 'Nexos'

PAMPLONA 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Orquesta Sinfónica de Navarra (OSN) ofrecerá un concierto gratuito en el Auditorio Baluarte para presentar su Temporada 25-26 'Nexos'. Será el miércoles 10 de septiembre a las 19.30 horas y las invitaciones se pueden recoger el lunes día 8 a las 11 horas en la taquilla del Auditorio Baluarte, el punto de venta de NICDO en La Morea y en la web de la OSN.

Bajo la dirección del maestro Perry So, la orquesta oficial de la Comunidad foral interpretará fragmentos de algunas de las obras que se abordarán entre octubre y mayo, a lo largo de los 12 conciertos de la temporada. María Setuain Belzunegui, experta en mediación musical, presentará brevemente las piezas.

En programa incluye movimientos de composiciones como la Sinfonía n.º 40 de W. A. Mozart, la Sinfonía 'Patética' de P. I. Tchaikovsky, la Sinfonía 'Italiana' de F. Mendelssohn, la Sinfonía n.º 6 'La casa del diablo' de L. Boccherini y la Sinfonía n.º 8 de A. Dvorák, entre otras.

La Temporada 25-26 de la OSN, titulada 'Nexos', está promovida por Fundación Baluarte y la Orquesta e incluye 12 conciertos entre el 16 de octubre y el 28 de mayo. Cuenta con la colaboración de Gobierno de Navarra, Fundación La Caixa, Autopistas de Navarra, Mondragón y Audi Iruñamóvil.

La agrupación compartirá escenario con grandes solistas internacionales como Nicolas Altstaedt (violonchelo), las hermanas Katia y Marielle Labéque (pianos), Martin Fröst (clarinete), Bomsori Kim (violín), Javier Perianes (piano) y Xavier de Maistre (arpa). Además, dos de las citas contarán con solista-director: Vineta Sareika (violín) y Lucas Macías (oboe). Los cantantes Erika Baikoff, Werner Güra, Raquel Lojendio y Birger Radde completarán el elenco de intérpretes.

La OSN actuará bajo la batuta de su director titular, Perry So, y de otras grandes figuras: volverán al podio de la Orquesta los directores Juanjo Mena, Nuno Coelho y Delyana Lazarova y lo visitarán por primera vez Marzena Diakun y Aarón Zapico. Asimismo, la OSN participará en dos espectáculos de la Temporada principal 25-26 de Fundación Baluarte: la ópera escenificada 'Tosca' y una gala lírica con el tenor Xabier Anduaga.