Óscar Arizcuren niega que participara en la negociación entre UPN y PSOE sobre la reforma laboral

El exvicepresidente de UPN Óscar Arizcuren comparece ante la comisión de investigación sobre licitación y adjudicación de obras públicas del Gobierno de Navarra, en el Parlamento de Navarra, a 24 de marzo de 2026, en Pamplona, Navarra (España). La compare - Eduardo Sanz - Europa Press

PAMPLONA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El exsecretario general de UPN Óscar Arizcuren ha negado este martes que jugara ningún papel en la negociación entre la formación regionalista y el PSOE para tratar de aprobar la reforma laboral en el año 2022 en el Congreso de los Diputados, en una etapa en la que él ya había dejado la primera línea política.

"En la toma de decisión de UPN o en los acuerdos o las negociaciones de UPN con el PSOE, para este caso, yo no he participado", ha asegurado Arizcuren durante su comparecencia en la comisión de investigación del Parlamento de Navarra sobre adjudicaciones públicas. "Yo no he participado en ninguna negociación de la reforma laboral, ni he tenido nada que ver en la posición que tomó el partido en la reforma laboral", ha insistido.

Arizcuren, que creó una empresa tras dejar la política y facturó trabajos a Servinabar en los años 2022, 2023 y 2024, ya no es afiliado de UPN. Según ha explicado, ha comido "alguna vez con Cerdán y Esparza, sí". "El único objetivo de la comida es tejer una relación. Nosotros venimos de estar en la oposición juntos y claro que hemos tenido comidas, una o dos, pero el único objetivo de esa comida es tejer relación por si hubiese la posibilidad de tener un acuerdo para llegar a un acuerdo de gobierno en el caso de que hubiese unas elecciones. Pero no tiene nada que ver con la posición del partido en ninguna cuestión", ha señalado, para afirmar que también se ha dicho que cenó con el ministro Félix Bolaños y, sin embargo, él no le conoce.

"Si me preguntas si yo he intervenido o intermediado para la posición de UPN en ningún proceso legislativo, le digo que no", ha trasladado al portavoz de Contigo-Zurekin, Miguel Garrido.

Además, a preguntas de UPN, Óscar Arizcuren ha señalado que en ningún caso se habló de cuestiones relativas a negocios económicos en esas reuniones y ha explicado que todavía no estaba trabajando en el ámbito de la esfera privada. "Yo no me dedicaba a los negocios, entonces no tenía sentido", ha señalado.