Óscar Chivite no comparte el criterio de Anticorrupción y dice que su informe "no paraliza las obras" de Belate

Afirma que la adjudicación de los trabajos se realizó de manera "legal y transparente"

El consejero de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra, Óscar Chivite, ha manifestado este lunes que respeta el trabajo de la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de la Comunidad foral (OANA), pero no comparte las conclusiones del informe sobre la adjudicación de las obras de Belate, en el que considera que deberían ser nula "de pleno derecho".

El consejero ha defendido en una rueda de prensa que el criterio de la OANA "no paraliza la ejecución de las obras", aunque ha encargado a la secretaría general técnica de su departamento que analice jurídicamente las conclusiones y consecuencias del informe.

"Seguimos pensando que la adjudicación es legal y transparente", ha dicho Chivite, que ha añadido que "irregularidades administrativas no son ilegalidades y mucho menos corrupción".

"Respetamos el trabajo de la OANA, pero no compartimos las conclusiones sobre la nulidad que aporta en su informe de investigación del contrato de obras de duplicación del túnel de Belate", ha dicho.

El consejero ha afirmado que "el informe de la OANA se enmarca en el ámbito administrativo de la mesa de contratación, órgano independiente en el que no participan ni consejeros, ni los directores generales, ni por supuesto la presidenta del Gobierno". "En este informe no constan otro tipo de responsabilidades, de hecho, no se acredita daño patrimonial ni conflicto de intereses", ha indicado.

Óscar Chivite ha defendido que "la adjudicación de Belate cuenta con un informe positivo de fiscalización firmado por el interventor de la mesa de contratación, un informe positivo con un reparo, pero no suspensivo". Por tanto, ha señalado que este trámite "obliga a seguir con el proceso de licitación y adjudicación".

