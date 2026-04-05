Otegi dice que EH Bildu "aspira a gobernar" y llama a ir a la "cumbre" de la "liberación nacional" con "oxígeno popular"

Archivo - El secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, en una foto de archivo. - Iñaki Berasaluce - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha destacado que en su formación "no aspiramos a estar en los gobiernos, aspiramos a gobernar" y a "cambiar las políticas públicas" poniendo "a la gente en el centro". Asimismo, ha animado a "ir a la cumbre" de la "liberación nacional y social" con "tranquilidad, sin ansiedad y con oxígeno popular".

Así se ha expresado durante su intervención en el acto político que EH Bildu ha celebrado este domingo en Pamplona como cierre a una multitudinaria manifestación, convocada con motivo del Aberri Eguna bajo el lema 'Zazpiak bat egin' (Hacer los siete uno). Una movilización encabezada por un ciudadano palestino y otra cubana, que han portado una imagen del pájaro del Guernica de Picasso, como muestra de solidaridad con estos dos países y de reivindicación del "no a la guerra".

En este sentido, Otegi ha dedicado un homenaje al pueblo palestino y cubano. "Somos los hijos y las hijas de Guernica. Nos oponemos a la guerra, nos oponemos al imperialismo, nos oponemos a que cualquier acción que se haga en nombre de la OTAN se haga en nombre de nuestro pueblo, porque nuestro pueblo le dijo que no a la OTAN y esa decisión se debe de respetar", ha manifestado.

Poniendo como símil una expedición al Everest, Otegi ha destacado que el "proceso de liberación nacional y social" culmina en la "cumbre de una república democrática, socialista, euskaldún, laica, feminista y ecologista", pero en el camino hay "diferentes campamentos base". Así, ha subrayado que "para hacer cumbre", primero hay que "subir el campamento, aclimatarnos, gobernar el país" y, sobre todo, "oxígeno político y popular". "Vamos a ir hacia la cumbre, con tranquilidad, sin ansiedad, con oxígeno político y popular" y con "capacidad de visión estratégica".

El líder de EH Bildu se ha mostrado "orgulloso de este país" con una "sociedad civil organizada" y "una izquierda que plantea su lucha a nivel ideológico de masas e institucional". Así, ha mostrado su orgullo por la "huelga general feminista", la huelga para reclamar un Salario Mínimo Interprofesional propio o las movilizaciones en apoyo a Palestina.

"Un país que hace patria para todos" y que "defiende que es vasco y vasca todo aquel que vive y trabaja en este país", ha remarcado Otegi. "No aspiramos a estar por encima de nadie, aspiramos a construir una nación justa, honesta y que le dé a la gente un trocito de seguridad que le permita ser más feliz", ha resaltado. Y ha advertido que la "alternativa de PP y Vox" es "o todos cara el sol o todos a la sombra".

Arnaldo Otegi ha destacado que "nosotros no aspiramos a estar en los gobiernos, aspiramos a gobernar, a cambiar las políticas públicas y a que se produzca una revolución de la honestidad en las viejas instituciones de la vieja Euskal Herria". Ha señalado que "en nuestra Euskal Herria no hay lugar ni para el amiguismo, ni para el enchufismo ni para el clientelismo" y ha considerado que "quizá esa sea una de las razones por las que no nos quieren en los gobiernos".

"No vamos a estar en los gobiernos para hacer lo mismo. Vamos a estar en los gobiernos para hacer políticas públicas que pongan a la gente en el centro", ha resaltado.