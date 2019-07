Otegi pide a la militancia de EH Bildu de Navarra que refrende la decisión de posibilitar la investidura de Chivite

Publicado 28/07/2019 13:39:36 CET

Cree "ridículo e irresponsable" vetar a la coalición soberanista, que "va a decidir sobre todas las propuestas del Ejecutivo" de la Comunidad Foral

BILBAO, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha pedido a la militancia de Navarra que refrende la decisión de la Mesa Política de posibilitar la investidura de la socialista María Chivite como presidenta del Gobierno foral, y ha advertido de que un veto a la coalición soberanista es "estúpido, además de irresponsable", ya que "no se puede vetar a quien va a decidir sobre todas y cada una de las propuestas que hará el Ejecutivo" liderado por la representante del PSN.

En un artículo publicado en su blog, recogido por Europa Press, Otegi se ha referido a la situación generada tras el acuerdo alcanzado entre el PSN, Geroa Bai y Podemos para conformar el próximo Gobierno de Navarra, que estará dirigido por María Chivite.

El Ejecutivo será respaldado por Izquierda-Ezkerra, aunque no entrará en él, y para que la líder de los socialistas navarros sea investida presidenta, EH Bildu debe facilitarlo. Por ello, la coalición soberanista ha planteado una votación vinculante de su militancia para definir el sentido del voto del grupo parlamentario.

En este sentido, Otegi ha indicado que la propuesta que la Mesa Política de la Comunidad Foral "tiene todo el aval de la Mesa Política" de la formación abertzale, y propone "facilitar la investidura promoviendo las abstenciones que fueran necesarias para su constitución".

A su juicio, las razones por las que defienden facilitar, "y no dar un cheque en blanco a este Ejecutivo", son "lo suficientemente importantes y sólidas". Tras subrayar que EH Bildu "dice lo que hace y hace lo que dice", destaca que la izquierda independentista vasca ofrece "una posición política que garantiza certezas y seguridad a todos los sectores populares progresistas y soberanistas de nuestro país".

"El independentismo de izquierdas tiene columna vertebral, tiene principios, tiene valores, tiene solidez y tiene, además de un proyecto transformador y de liberación, una estrategia transparente y clara para llevarlo a cabo", añade.

En este sentido, subraya que EH Bildu se comprometió en las dos últimas campañas electorales a que sus votos y escaños "servirían para frenar el acceso de las opciones autoritarias a cualquier institución de nuestro país y también del Estado".

"No estamos dispuestos a que años de avances populares (menos de los que nos gustaría pero avances al fin y a la postre) se pongan en riesgo con el ascenso del autoritarismo a cualquier espacio de gobierno", detalla.

Por otro lado, sostiene que la izquierda independentista ha modificado "las condiciones sociales" y, aunque "alguien podrá objetar que el PSN es un partido del régimen, al mismo tiempo nadie puede poner en cuestión que en esta ocasión el PSN no ha priorizado una alianza con la ultraderecha navarra, como lo había hecho durante décadas".

"Si el PSN no se conduce como muchos esperaban concediéndole el Gobierno al trifachito navarro, es porque hemos contribuido a cambiar las condiciones sociales que permitían hacer eso hace unos años y hacerlo hoy supondría, amen de un desgarro interno en esta formación, su definitivo suicidio político en este Herrialde", ha asegurado.

En su opinión, "las condiciones sociales han cambiado" y EH Bildu ha sido "decisiva en ello". "Hemos generado nuevas condiciones, y hay que seguir cambiándolas readecuando nuestra táctica y estrategia para seguir avanzando en este camino", argumenta.

"COLONIZACIÓN DE UPN"

Para Otegi, dejar a UPN, PP, Ciudadanos y Vox fuera del ámbito gubernamental, no solo es una garantía para que no se produzca un "retroceso brutal en lo avanzado con el gobierno del cambio, sino que, además, debilita la auténtica colonización que UPN ha puesto en marcha en los diferentes ámbitos de la administración pública y en la administración paralela".

"Las contradicciones en el seno de lo que fue o ha sido hasta ahora el bloque de régimen en Nafarroa es un dato evidente que refleja el cambio social operado en este herrialde. Si no hay acuerdo en el bloque del Régimen, es porque, a día de hoy, las condiciones para hacerlo han variado", añade.

Asimismo, advierte de que, frente a "supuestas izquierdas que demuestran que son notoriamente invertebradas", EH Bildu tiene una "fuerte columna vertebral, progresista, nacional vasca y muy popular".

"Tenemos arraigo social, base popular y un proyecto a largo plazo. EH Bildu debe afrontar esta fase sabiendo que es una fuerza decisiva en este territorio. Y esto le añade un plus de responsabilidad. EH Bildu debe defender el programa político del cambio que suscribió con Geroa Bai, Podemos e Izquierda-Ezkerra, y ponerlo como su auténtica prioridad en la futura dinámica parlamentaria y popular que desarrolle en los próximos años", incide.

A su juicio, EH Bildu debe representar los intereses "no solo de sus votantesm sino del conjunto de los votantes que han seguido apoyando a las fuerzas del cambio, incluidos a las decenas de miles que han pasado desde Podemos al PSN".

VETO A EH BILDU

Asimismo, considera que el "veto a EH Bildu es estúpido además de irresponsable" ya que "no se puede vetar a quien representa la primera fuerza en términos municipales del territorio".

"No se puede vetar a quien va a decidir sobre todas y cada una de las propuestas que hará el Ejecutivo presidido por María Chivite. Todo el mundo sabe que aquí todo el mundo habla y hablará con todo el mundo. Y así acabará siendo también en Nafarroa", indica.

También añade que "no habrá dinámica parlamentaria, política o social en el conjunto de Euskal Herria, ni incluso en ocasiones en el Estado, sin que existan espacios discretos, privados y, por supuesto, también transparentes y públicos en donde estaremos como interlocutores legítimos de una buena parte de nuestro pueblo".

Por último, defiende que la apuesta de EH Bildu es "construir un futuro compartido diferente y entre diferentes" y esto necesita del ejercicio del diálogo en todos los ámbitos.

"Tenemos la necesidad de mirarnos a la cara, dialogar con franqueza pero mirando siempre a un futuro que debe ser diferente y compartido. Sé que el clima emocional no ayuda a veces, pero no podemos olvidar que para que la convivencia sea plena tenemos la obligación política y moral de traer a casa a todas las personas presas, refugiadas y deportadas", expresa, para añadir que "no sabemos si con el PSOE será posible, lo que si sabemos es que con un Gobierno autoritario en Madrid será imposible".

"Hay muchas cosas en juego porque tenemos también que aprovechar cualquier resquicio que podamos abrir para consolidar una convivencia con memoria y reparación y también con una solución definitiva a la situación de las personas presas, exiliadas, deportadas. Por eso os pido que refrendéis la propuesta. La derecha neofascista no debe gobernar Nafarroa", concluye.