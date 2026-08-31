Otegi prioriza en Navarra repetir mayoría "progresista" y evita hablar de aspiraciones de Gobierno de EH Bildu

1113272.1.260.149.20260831134731 Archivo - El secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi. - Unanue - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha fijado como prioridad de la formación abertzale en Navarra que "el bloque progresista sea mayoritario" tras las elecciones forales de mayo de 2027 y ha evitado pronunciarse sobre si EH Bildu pediría entrar en el Gobierno de Navarra.

La formación abertzale ha reunido este lunes en Pamplona a su Mesa Política para dar inicio al nuevo curso. Al respecto, Otegi ha señalado que "no es una casualidad que EH Bildu abra sus cursos políticos en la vieja capital de Nafarroa y de Euskal Herria, porque representamos un proyecto nacional que lleva en su ADN una cosa y es que contemplamos a Euskal Herria en su totalidad".

En una comparecencia ante los medios, Otegi ha sido preguntado sobre la posibilidad de que EH Bildu sea segunda fuerza en Navarra y en ese caso pida la Presidencia del Gobierno o entrar en el Ejecutivo foral, ante lo que ha respondido que este tema "puede ser motivo de especulación y lo está siendo en determinados sectores", pero ha señalado que EH Bildu "antepone siempre el interés de país al interés de la formación política". "No quiere decir que no tengamos intereses legítimos, que los tenemos. No quiere decir que no salimos a ser la segunda fuerza política de Navarra, salimos a ser la primera. Luego la gente decidirá si somos la primera o la tercera", ha indicado, para señalar que la prioridad de EH Bildu en las elecciones de Navarra es que "el bloque progresista sea mayoritario y lo va a ser, probablemente con mayor distancia que la vez anterior".

Arnaldo Otegi ha afirmado que "lo que se juega la sociedad navarra es si hay continuidad de un gobierno progresista, que a nosotros nos gustaría que sea mucho más progresista y mucho más euskaldun y que hiciera políticas mucho más avanzadas en el terreno fiscal o de la vivienda, pero lo que está en juego aquí es si vuelve la derecha reaccionaria de Navarra o si se mantiene el bloque progresista". "Nuestra apuesta es que siga el bloque progresista. Cómo se configura el bloque luego ya es un interés particular de cada formación política", ha indicado.

Otegi ha afirmado que no es incompatible que EH Bildu mantenga su visión de Euskal Herria y al mismo tiempo pacte con el PSN en Navarra. "Para nosotros no es incompatible. Es más, creo que muchas cosas que han pasado durante los últimos años comenzaron en Nafarroa. Si uno repasa la historia del país, cuántas cosas han comenzado en Nafarroa... Algunas buenas y otras malas, pero Nafarroa siempre está en el centro de la dinámica nacional de este país", ha señalado.

Arnaldo Otegi ha insistido, preguntado sobre si EH Bildu aspira a entrar en el Gobierno de Navarra, en que "nosotros somos firmes partidarios de que el bloque progresista siga gobernando en Navarra y estamos comprometidos a ello". "Hasta ahora hemos tenido unas fórmulas que se pueden repetir o no, ya veremos, pero la prioridad es que el bloque sume y nosotros vamos a contribuir a ese bloque, creo que con algún escaño más, ese es nuestro interés de partido", ha señalado.

Tras ello, el secretario general de EH Bildu ha afirmado que "estar o no en el Gobierno es ahora mismo un debate que no nos interesa en demasía, porque lo que está en juego principalmente es si el bloque suma o no, y creemos que el bloque va a sumar, estamos absolutamente seguros de que va a sumar". "UPN está día sí día también diciendo que existen no sabemos qué acuerdos. Nuestra posición con respecto a UPN es clara: nuestro acuerdo con nosotros mismos es que, si es por nosotros, UPN no va a gobernar", ha señalado.

Preguntado sobre la incidencia que pueden tener los presuntos casos de corrupción en la búsqueda de acuerdos con el PSOE tras las elecciones, Otegi ha señalado que EH Bildu puede "presumir con humildad de que tenemos cero casos de corrupción" y se ha mostrado favorable a que "se investiguen a fondo todos los casos de corrupción".

No obstante, ha señalado que, además de presuntos casos de corrupción, "hay casos de 'lawfare' claros". "Por lo tanto, aquí lo que hay es un diseño no para hacer saltar el Gobierno de Sánchez, sino para obstruir una posible salida en términos democráticos a lo que no se hizo en el año 78. Esa es la batalla principal. Si se dieran casos de financiación de partido irregular evidentemente eso habría que sustanciarlo en términos políticos, pero si la alternativa a la corrupción del PSOE es la corrupción del PP ¿cuál es la salida? La independencia nacional de Euskal Herria", ha defendido.

PRÓXIMO CICLO DE ELECCIONES

Durante su comparecencia, Otegi ha hecho mención también a la previsible celebración de elecciones generales en 2027 en España y de elecciones presidenciales en Francia, y ha advertido de que estos comicios "pueden dar paso a una presidencia de la República en Francia en manos de la extrema derecha y a un Gobierno en el Estado español con el señor Abascal de vicepresidente y el señor 'FeiVox' de presidente". "Eso quiere decir que el conjunto del país, los siete territorios, pueden estar, a no mucho tardar, en manos de gobiernos absolutamente reaccionarios. Por lo tanto, la primera prioridad es detener el avance del bloque reaccionario en el Estado español y en el Estado francés", ha señalado.

En cuanto a las elecciones forales y municipales que se celebrarán también en 2027, Arnaldo Otegi ha afirmado que "lo que nos jugamos ahí es seguir siendo la primera fuerza municipal, seguir siendo la primera fuerza en el conjunto de Euskal Herria, seguir siendo una fuerza decisiva en Nafarroa y seguir siendo el espacio político que lidera el antifascismo, el feminismo, el soberanismo y el socialismo en nuestro país, y estamos absolutamente seguras y seguros de que también en ese ciclo electoral saldremos ganadores, si así lo quieren los ciudadanos y ciudadanas de este país".

CONFIGURACIÓN DE LISTAS ELECTORALES: RENOVACIÓN Y CONTINUIDAD

Otro de los aspectos que ha abordado en su comparecencia es la configuración de las listas para las próximas elecciones forales y municipales y, preguntado sobre la posibilidad de una renovación, ha señalado que "están muy de moda las caras nuevas", pero se ha preguntado si Pepe Mujica -quien fuera presidente de Uruguay, ya fallecido- "era joven o era viejo". "¿El alcalde de Donosti es más joven o más viejo que Pepe Mujica? El problema no es de edad, es de actitud y de planteamientos políticos. A mí lo que me interesa a la hora de hacer un análisis sobre determinado candidato o candidata no es la edad, es las políticas que plantea", ha indicado.

En cualquier caso, se ha mostrado "favorable a la renovación y a que las nuevas generaciones, también en EH Bildu, vayan adquiriendo cada vez mayores cotas de responsabilidad en la dirección, pero creo que es un proceso que hay que hacerlo con tranquilidad, con serenidad, con una cierta profundidad". "Creo que va a haber una combinación de ambas. Probablemente haya renovaciones, pero el proyecto es de continuidad. No vamos a hacer cosas diferentes de las que hemos hecho independientemente de quién sea el candidato o la candidata", ha indicado.

"PROFUNDIZAR" EN AUTOGOBIERNO

Además, Otegi ha defendido que "hay que profundizar en el autogobierno de nuestro país, el país tiene que dar un salto en materia de capacidades de decisión sobre todas las materias que afectan a la vida de los ciudadanos y ciudadanas que viven y trabajan en este país". Para ello, ha considerado que debe haber "acuerdos entre diferentes que seamos capaces de ponernos de acuerdo en tres cosas básicas: somos una nación, necesitamos herramientas con garantías para hacer políticas públicas diferentes, y el futuro de los vascos y las vascas tiene que depender de la voluntad democrática de los vascos y las vascas, en un proceso gradual, en un proceso acordado, en un proceso como se quiera definir".