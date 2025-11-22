Pablo López actuará en Pamplona el 24 de abril con su nueva gira 'El Niño del Espacio en Concierto 2026'

PAMPLONA 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El cantante Pablo López actuará en el Auditorio Baluarte de Pamplona el próximo 24 de abril de 2026, a partir de las 20.00 horas, con su nueva gira 'El Niño del Espacio en Concierto 2026'.

Las entradas para su concierto en Pamplona saldrán a la venta general el martes 25 de noviembre a las 11.00 horas. El lunes 24 noviembre, a las 10.00 horas, se realizará una preventa de 24 horas para sus fans, informan desde la organización del espectáculo.

López se embarcará en una gira por los principales teatros del país, acompañado de su banda y una cuidadosa puesta en escena. La gira coincide con la salida de su nuevo single homónimo, 'El Niño del Espacio'.

En los conciertos que ofrecerá en esta gira, el artista ofrecerá un repertorio por su discografía, incluyendo sus grandes éxitos y los temas incluidos en su nuevo álbum.