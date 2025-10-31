Los pacientes participarán en las decisiones y proyectos del CCUN, empezando por el apoyo y el acompañamiento emocional

Integrantes del Comité de Pacientes del CCUN, con su director, el Dr. Antonio González (primero por la derecha) y Joseba Campos, director general de la Clínica (en el centro). - CCUN

PAMPLONA 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un grupo de quince personas forman el pionero Comité de Pacientes del Cancer Center Clínica Universidad de Navarra (CCUN), un órgano consultivo que permite su "participación activa, eficaz y profesional en las decisiones y en sus actividades".

"Este comité es una consecuencia directa de la designación europea del CCUN como centro de cáncer integral, se ha puesto en marcha con la colaboración estrecha de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) y es un reflejo más de la vocación y el compromiso de nuestros profesionales por cuidar al paciente", ha explicado el doctor Antonio González, director del CCUN, en el acto de constitución y presentación del Comité.

Poniendo voz a los pacientes en este primer paso, María Baquedano ha recordado que "pasar por la enfermedad, el tratamiento y la recuperación forma parte de nuestra historia y también de nuestra identidad" y ha expresado su deseo de que "nuestra experiencia ayude al paciente oncológico del futuro para que su camino sea un poco más fácil y para que sienta la misma confianza, la misma seguridad y el mismo acompañamiento que hemos sentido nosotros".

Baquedano ha detallado el sentido del trabajo de este comité: "Escuchar al paciente pone a la persona en el centro. Significa reconocer que cada uno vive su enfermedad a su manera, con sus miedos, sus fortalezas, sus circunstancias y su forma de entender la vida. Cada diagnóstico es distinto, pero todos compartimos necesidades".

Entre las líneas de trabajo del nuevo comité destacan "la creación de proyectos de apoyo y de espacios para compartir vivencias entre pacientes, así como acompañar a quienes inician su tratamiento". "Además, queremos seguir impulsando la atención emocional y el acompañamiento integral, porque el cáncer no afecta al cuerpo, pero también a la mente, a las emociones y a la vida entera".

Nuria Masana, directora corporativa de Asuntos Públicos, Comunicación y Marketing de la AECC, ha reconocido durante el acto "la valentía y el empuje del CCUN por impulsar este proyecto" y ha subrayado el aprendizaje de esta iniciativa para su organización: "Nos ha permitido conocer mejor las necesidades que tienen los pacientes oncológicos en un centro hospitalario. En la AECC acompañamos después o en paralelo al paso del paciente por el centro, pero no durante su proceso hospitalario. Este proyecto ha sido para nosotros una forma distinta de ver y entender al paciente".

VARIEDAD, "INICIATIVA" Y QUE DIGA "LAS COSAS CLARAS"

Este Comité de Pacientes está formado por "un grupo heterogéneo de pacientes, de las diferentes áreas asistenciales, de ambas sedes del hospital -Pamplona y Madrid- y de edades diversas". "Queremos que nos ayude a trabajar sobre sus propias necesidades", ha subrayado Clara Caruana, gerente asistencial y de proyectos del CCUN, y responsable de la puesta en marcha del comité.

Joseba Campos, director general de la Clínica, ha dado "gracias infinitas" a sus integrantes "por sentarse junto a nosotros para trabajar juntos". Durante el acto de constitución ha recordado también la aspiración del Área de Experiencia del Paciente de la Clínica: "Fijarnos todavía más en la mirada al paciente hace que cambie nuestra mirada y que sea más humana. Os pido iniciativa y que nos digáis las cosas claras, porque nos vais a ayudar a servir mejor".