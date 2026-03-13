Paiporta reconoce a los servicios de emergencia navarros que se trasladaron a la localidad tras la DANA

La presidentra de Navarra, María Chivite, y el alcalde de Paiporta, Vicent Ciscar, en el acto de reconocimiento a los efectivos de los servicios de emergencia de la Comunidad foral que ayudaron en la localidad tras la DANA. - UNAI BEROIZ - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha participado este viernes, junto al alcalde de Paiporta, Vicent Ciscar, en un acto de reconocimiento a los efectivos de los servicios de emergencia del Ejecutivo foral que participaron en las tareas de salvamento, seguridad ciudadana y limpieza tras la DANA.

También han participado en el acto la consejera de Interior, Función Pública y Justicia, Inmaculada Jurío; el director general de Interior, Salvador Díez; la teniente de alcalde de Paiporta, Susana Moreno y el concejal de Interior de la misma localidad, Miguel ángel Linares. Además, han tomado parte miembros de la Policía Foral, Bomberos, Protección Civil y Emergencias, personal sanitario y guarderío de Medio Ambiente.

El alcalde Ciscar ha entregado placas conmemorativas de reconocimiento a quienes ayudaron tras la DANA en señal de agradecimiento. Anteriormente, la presidenta de Navarra ha recibido a primera hora al edil valenciano y le ha hecho entrega de un cuadro de la Comunidad foral. Antes de acudir al Palacio de Navarra, la comitiva de Paiporta ha visitado la Comisaría de Beloso donde ha hecho entrega de 103 medallas para los policías forales que acudieron a su localidad durante la DANA.

Durante el homenaje, Chivite ha asegurado que "nunca olvidaremos las pérdidas humanas y los daños que la DANA causó en una catástrofe que nos ha dolido y nos duele por su magnitud y porque las vidas perdidas suponen familias que no se podrán reconstruir". "Las infraestructuras, con enorme esfuerzo y recursos, volverán. Las personas que se fueron no", ha agregado.

Ha señalado que "este sencillo acto pretende ser un recuerdo a las víctimas, a sus familias, y también un acto de agradecimiento y reconocimiento a todos los servidores públicos y personas voluntarias que os pusisteis a disposición de la ciudadanía de localidades como Paiporta y en este caso de su Ayuntamiento para ayudar". "La solidaridad nos define como comunidad y no puedo sentir más orgullo como presidenta de que una región tan pequeña pueda esgrimir un corazón tan grande", ha manifestado.

"CUANDO PAIPORTA MÁS LO NECESITÓ, NAVARRA ESTUVO A SU LADO"

Por su parte, el alcalde de la localidad valenciana, Vicent Ciscar, ha agradecido a Chivite "su sensibilidad y su rápida respuesta institucional" y ha puesto en valor especialmente la labor de los integrantes de los servicios de emergencia que ayudaron en el lugar. "Cuando Paiporta más lo necesitó, Navarra estuvo a su lado", ha destacado.

Ciscar ha resaltado que el 29 de octubre de 2024 "la DANA golpeó con enorme dureza a nuestro municipio y dejó tras de sí dolor, pérdidas irreparables y una profunda herida en nuestra comunidad". Ha tenido un recuerdo con los fallecidos, cuya memoria "forma parte ya de la historia colectiva de Paiporta y nos acompaña cada día en el esfuerzo de reconstruir nuestro pueblo y de mirar hacia nuestro futuro con responsabilidad", ha manifestado.

Ha puesto en valor la labor de los efectivos que se desplazaron hasta el lugar "con profesionalidad", "solidaridad" y "mirando a la gente a los ojos". Especialmente de la Policía Foral, que se encargó de "regular, vigilar y garantizar el tráfico de vehículos y de personas en una situación extremadamente delicada". "Ustedes dejaron su tierra sus familias y su trabajo cotidiano para desplazarse cientos de kilómetros y ayudar a un pueblo que no era el suyo", ha destacado, para añadir que "durante aquellos días, Paiporta también fue un poco Navarra".

"En los momentos más difíciles es cuando se revela el verdadero sentido del servicio público y ustedes demostraron con hechos que este servicio se basa en algo muy sencillo y muy profundo: estar donde hace falta cuando hace falta", ha expresado. "Navarra nos demostró, a través de su Policía Foral", sus valores de "responsabilidad, compromiso y solidaridad". También ha expresado su agradecimiento al servicio de bomberos, a Protección Civil, al Servicio Navarra de Salud y al Guarderío de Medio Ambiente, que "contribuyeron de manera decisiva en aquellos momentos tan difíciles".

IMÁGENES EN LA MEMORIA "QUE NO SE BORRAN"

En declaraciones a los medios de comunicación, Alberto Garde, suboficial de Bomberos de Navarra, ha recordado que "aquellos días fueron duros, sobre todo para la gente de allí" y "desde el primer minuto nos ofrecimos a echar una mano porque tenemos material, formación y sabemos hacerlo". Ha destacado que se desplazaron a la localidad "el 80% de la plantilla de Bomberos de Navarra". "Primero estuvimos haciendo búsqueda de cadáveres" y "luego pasamos a achicar espacios y acabamos sacando coches de los garajes".

Las imágenes que se encontraron en el lugar "no se borran", ha subrayado, encontrando "todo destruido; se hacía de noche" y "no había ni una luz por la calle"; "era una ciudad fantasma". Ha resaltado que lo que le dejó especialmente "impactado" fueron "las colas que había para recoger comida" o ducharse. Algo que "parece que en este país no puede pasar, pues allá pasaba", ha remarcado.

Por otro lado, ha explicado que las jornadas de trabajo "eran muy largas" y "acababas bastante cansado". "Son cosas de las que aquí nos toca hacer. Hicimos nuestro trabajo, encantados de la vida", ha expresado Garde, quien ha destacado que los vecinos de la localidad "se quedaron súper agradecidos". "Seguimos manteniendo contacto con alguna de las personas a las que les echamos una mano y eso es al final lo que te queda", ha concluido.

En la misma línea, el comisario de la Policía Foral, Carlos Yárnoz, ha recordado el "shock que todos sufrimos al llegar allá": "los ojos se te salían de las órbitas, era como un escenario de guerra, brutal". Otro recuerdo especial que se ha quedado en la memoria de los agentes es que "gente que había perdido todo, sus casas, comercios, familiares, amigos, se volcaban en llevarte un café, un caldo o algo". "La víctima se convertía en protector".

Ha explicado que "cada día era empezar de cero, cada día surgían cosas" y "sobre la marcha había que improvisar". "Estaban conviviendo en los mismos espacios camiones de 60 toneladas con la gente mayor que iba a los puntos de distribución a coger alimento" y había que "garantizar la seguridad de esa gente", también "cortar el tráfico" y "ponerse un poco duro con la gente que tenía mucha prisa", ha indicado. "Hicimos traslados al hospital en las patrullas porque los servicios de emergencia estaban colapsados, llevar alimentos a gente en un quinto piso sin ascensor, a gente con discapacidad que estaban encastrados en casa porque no podían usar el ascensor", ha explicado.

Carlos Yárnoz ha destacado que "todos los que bajamos allá fuimos profesionales y fuimos personas". "Me decían 'cómo sois los navarros' y yo decía que los navarros somos trabajadores, somos cabezones y tenemos un gran corazón. Y creo que esas tres premisas las llevamos a cabo en su día allá en Paiporta y en la zona DANA", ha manifestado.