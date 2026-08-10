El palacio de Ezpeleta acoge esta semana dos sesiones lúdicas, con instalaciones participativas y espacios creativos

Actividades infantiles en el patio del palacio de Ezpeleta. - GORKA BEUNZA - AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

PAMPLONA 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El ciclo 'Ezpeleta en juego' propone para esta semana dos nuevas sesiones lúdicas, con instalaciones participativas y espacios creativos diseñados para todos los públicos, que se habilitarán en el patio del edificio. Las actividades, de la mano de las compañías Art Cinco, Holoqué e Itinerània, se podrán disfrutar el martes y jueves, 11 y 13 de agosto, en horario de 18 a 21 horas. La entrada es gratuita y el acceso se realizará por orden de llegada, desde la calle San Francisco.

El ciclo finalizará la semana siguiente, los días 18, 19 y 20 de agosto, con la actividad 'El patio en juego', de la compañía Juega a lo grande.

La propuesta para el martes, 11 de agosto, viene de la mano de Art Cinco y Holoqué, con el espacio creativo '¿Y tú, qué les dirías?' y la instalación participativa de realidad mixta 'Steam Pinballs', respectivamente. El proyecto creativo del taller pamplonés, que se basa en el lanzamiento al espacio, en el año 1977, de los discos dorados con mensajes sobre la civilización humana, permitirá a las personas asistentes crear sus propios satélites para dejar mensajes y objetos.

La segunda propuesta, a cargo de una compañía catalana especializada en teatro de calle, permitirá al público disfrutar de una instalación de realidad mixta, gracias a los artefactos de estética steampunk que los hermanos Doing y Cloing llevarán al palacio de Ezpeleta. En este espectáculo, la artesanía y la tecnología se unen permitiendo disfrutar de una experiencia holográfica y virtual.

El jueves, 13 de agosto, será la compañía Itinerània, especializada en instalaciones participativas, la encargada de animar la jornada con las actividades 'Laberint II' y 'Titeretú'. La primera, para todas las edades, convertirá el patio en un entorno lúdico en el que paredes, puertas y enigmas determinarán el camino a seguir. 'Titeretú', una instalación con seis manos gigantes de titiritero, construidas en hierro y madera y con sus entrañas mecánicas a la vista, cederá el protagonismo al público, convirtiéndole en títere y permitiéndole resolver juegos de equilibrio, precisión y coordinación.