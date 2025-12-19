Pamplona abordará la posibilidad de implantar medidas de transporte inspiradas en las acciones desarrolladas en Baiona

Visita de una delegación de Pamplona a Baiona. - AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

PAMPLONA 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

Autobuses lanzadera que conectan el extrarradio de la ciudad con el centro y trambús eléctrico para unir localidades próximas son dos alternativas de transporte sostenible que ha implantado la ciudad francesa de Baiona, con la que Pamplona está hermanada desde hace ya 65 años.

Una delegación pamplonesa, encabezada por el alcalde, Joseba Asiron, y el presidente de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, David Campión, ha podido testar estos servicios, sus características, su implantación y el grado de satisfacción de la ciudadanía, en una visita realizada este jueves a Baiona. Con toda la información recibida, la capital navarra planea estudiar alternativas similares, que puedan ayudar a mejorar el transporte en la ciudad, reduciendo las emisiones y el tráfico de vehículos privados por el centro de Pamplona.

La jornada comenzó con un recibimiento del alcalde de Baiona, Jean-René Etchegaray, quien abrió una sesión de trabajo sobre transporte sostenible junto con el director general del Sindicato de movilidad, Fabien Duprez. Además del alcalde Asiron y de Campión, a la reunión acudieron también los tenientes de Alcaldía Garbiñe Bueno y Joxe Abaurrea, y una decena de concejales, además de representantes de transportes de la Mancomunidad.

La sesión técnica sirvió para presentar las 'Navettes', unos minibuses lanzaderas eléctricos y gratuitos que realizan tres circuitos diferentes, desde las afueras hasta el centro o la zona hospitalaria; y dos trambús eléctricos, que conectan Baiona con Biarritz pasando por Anglet y Baiona con Tarnos. Además, los asistentes realizaron sendos viajes en ambos transportes.

Tras una comida de hermandad para celebrar los 65 años de hermanamiento entre las dos ciudades, la delegación pamplonesa visitó de forma privada el nuevo museo Bonnat-Helleu, que reabrió sus puertas el 26 de noviembre. Después de quince años de cierre y un proyecto de renovación de casi cinco años, el museo de Bellas Artes de Baiona vuelve a mostrar sus obras, que representan una de las colecciones de dibujos más importantes de Francia, gracias al legado de Léon Bonnat (1833-1922).

Este retratista académico y nativo de Baiona realizó una donación a la ciudad compuesta de 3.500 obras, entre ellas, algunas de artistas de la talla de Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, Rafael, Rembrandt y Goya. El museo permanecía cerrado desde 2011 por razones de seguridad y conservación. La corporación pamplonesa ha tenido la posibilidad de disfrutar del renovado museo en primera persona.