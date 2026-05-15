Pamplona acoge los días 22 y 23 de mayo el Festival África 2026

Presentación del festival. - MÉDICOS DEL MUNDO

PAMPLONA 15 May. (EUROPA PRESS) -

Pamplona acogerá los próximos 22 y 23 de mayo el I Festival África, una propuesta cultural y social organizada por Médicos del Mundo Navarra, la asociación Flor de África y el colectivo Black Power Pamplona, en torno a la conmemoración del Día de África, que se celebra el 25 de mayo.

Han presentado las actividades José Ángel Andrés, presidente de Fundación Caja Navarra en representación del Programa Innova, impulsado por Fundación La Caixa y Fundación Caja Navarra; Djamila Djalo, de Flor de África; y, Jaione Eugui, de Médicos del Mundo Navarra.

Durante dos días, el programa combinará espacios de diálogo, actividades culturales y propuestas participativas abiertas a la ciudadanía. El festival arrancará el viernes 22 de mayo, de 18.30 a 20 horas en Civivox Condestable, con el diálogo '¡Ay, cómo hemos cambiado! ¿O no?', en el que participarán la periodista Lucía Mbomío y la politóloga y activista Victory Izevbokun.

El encuentro abordará cuestiones como la raza, la identidad, el género o la edad, generando un espacio de reflexión crítica en torno a los cambios sociales y los retos pendientes, según han explicado.

La programación continuará el sábado 23 de mayo, de 11 a 20 horas, en los andenes de la antigua estación de autobuses de Pamplona, con una jornada festiva que incluirá música en directo, talleres, actividades infantiles y espacios de encuentro intercultural.

Entre las propuestas destacan los talleres de henna, trenzas y turbantes, una zona de artesanía, juegos infantiles y el concierto del grupo Nio Far Elkarrekin. A lo largo de la tarde, el festival incorporará también contenidos de reflexión y reivindicación, como la performance y lectura de manifiesto de Black Power Pamplona, una charla sobre retos identitarios y un taller de baile con Quinddy Akeju, cerrando la jornada con música y un espacio de encuentro abierto.

La participación de Black Power Pamplona en el festival se enmarca en el proyecto #PIZTUPOWER, una iniciativa que "promueve el empoderamiento, la participación y la visibilización de la juventud afrodescendiente en Navarra". Este proyecto cuenta con la colaboración del Programa Innova, impulsado por Fundación La Caixa y Fundación Caja Navarra.

El I Festival África nace con la vocación de consolidarse como un espacio de encuentro que combine celebración y reflexión, "poniendo en el centro las voces y experiencias de las comunidades africanas y afrodescendientes, y fomentando una ciudadanía crítica, diversa y comprometida".