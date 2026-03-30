Pamplona acogerá en mayo el IV Congreso Europeo de Comunidades Energéticas y el II Encuentro Estatal de Oficinas Verdes

Garbiñe Basterra, directora general de Transición Energética y Digital, I+D+i Empresarial y Emprendimiento; el alcalde Asiron, el consejero Irujo y Yael Lorea - GOBIERNO DE NAVARRA - JESÚS M GARZARON

PAMPLONA 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial, el Ayuntamiento de Pamplona y la OTC Navarra-Nasuvinsa han presentado este lunes en la Oficina Verde de Txantrea el IV Congreso Europeo de Comunidades Energéticas y el II Encuentro Estatal de Oficinas Verdes, que tendrán lugar los próximos 6 y 7 de mayo en el Palacio de Congresos y Auditorio de Navarra, Baluarte.

La celebración del congreso "se consolida como un espacio de referencia para la reflexión, el aprendizaje y el intercambio de experiencias en torno al papel fundamental de las personas en la transición energética".

La responsable de transición energética de Nasuvinsa, Yael Lorea, ha destacado que "prestar servicio y acompañar a toda la ciudadanía navarra, poniendo a las personas en el centro, es uno de los ejes de Nasuvinsa; al mismo tiempo que impulsamos la cohesión social, la innovación, la transición energética y la colaboración entre administraciones, ejes que dan sentido al encuentro de hoy".

Durante su intervención, el consejero de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial, Mikel Irujo, ha explicado la apuesta del departamento por la transición energética y el "papel clave de las comunidades energéticas debido a su capacidad de llegar a la ciudadanía y hacerla partícipe de esa transición energética".

Según el consejero, "en Navarra existe un contexto favorable para la creación de comunidades energéticas, gracias a instrumentos de financiación específicos, a la regulación establecida mediante la orden foral y al acompañamiento y asesoramiento que se ofrece desde las oficinas de la OTC Navarra, gestionadas por Nasuvinsa".

En la actualidad, la Comunidad foral cuenta con 84 comunidades energéticas, "situándose como la comunidad con más comunidades energéticas por habitante de todo el Estado".

Con el objetivo de "consolidar este ecosistema", Irujo ha destacado la "satisfacción" de organizar el IV Congreso Europeo de Comunidades Energéticas y el II Encuentro Estatal de Oficinas Verdes en colaboración con el Ayuntamiento de Pamplona, subrayando que se trata de "un evento que ha crecido y se ha consolidado como un referente en el ámbito estatal, tanto a nivel profesional como en el ámbito de las comunidades energéticas".

Por su parte, el alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, ha explicado que "la transición energética no es solo una cuestión técnica, es sobre todo una cuestión social: si la ciudadanía no participa, no hay transición posible". "Por eso en Pamplona estamos impulsando comunidades energéticas y oficinas verdes que acercan este cambio a los barrios y a las personas", ha indicado.

Por ello, "este año, en colaboración con el Servicio de Transición Energética del Gobierno de Navarra y Nasuvinsa, queremos dar un paso más: generar conocimiento, compartir experiencias y seguir implicando a la ciudadanía. Durante los días 6 y 7 de mayo, Pamplona será un punto de encuentro a nivel estatal y europeo para hablar de energía desde lo cercano", ha concluido.

PARTICIPACIÓN INTERNACIONAL

Desde esta perspectiva, el IV Congreso Europeo de Comunidades Energéticas y el II Encuentro Estatal de Oficinas Verdes "aspiran a generar conocimiento útil, transferible y aplicable, reforzando el papel de las personas, instituciones y empresas como agentes activos en la transición hacia modelos de trabajo y gestión más sostenibles".

Además de la novedad de sumar a la celebración del congreso el II Encuentro de Oficinas Verdes, esta edición destaca por "contar con ponentes referentes, tanto a nivel estatal como internacional".

Entre ellos, el evento contará con la presencia de Karlijn Stokkers, senior coordinator financing de la cooperativa neerlandesa Energie Samen, que compartirá su experiencia sobre la financiación de comunidades energéticas en su región; Sébastien Delpont, director de Energiesprong Francia, que expondrá las novedades de la rehabilitación industrializada; y Patricia Álvarez, senior advisor energy, energy efficiency & sustainable urban solutions de la embajada de Dinamarca, que explicará la experiencia de las redes de calor en la capital danesa.