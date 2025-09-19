PAMPLONA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Baluarte de Pamplona acogerá el 3 y 4 de noviembre el Foro FP 2030, que busca "impulsar la conexión entre formación y empleo", y que convertirá a la Comunidad foral "en el epicentro de la formación profesional dual en España".

Se trata de un evento organizado por la Fundación Bertelsmann y la Confederación de Empresarios de navarra (CEN), en colaboración con el Gobierno de Navarra, Volkswagen Navarra y la Cámara de Comercio de Navarra.

Los detalles sobre este evento se han dado a conocer este viernes por parte del consejero de Educación del Gobierno de Navarra, Carlos Gimeno; Francisco Belil, vicepresidente de la Fundación Bertelsmann; Carlos Fernández, secretario general de la CEN; Miguel Suárez, vicepresidente Segundo de la Cámara de Comercio de Navarra; y Friso Strahmann, director de Recursos Humanos de Volkswagen.

Navarra, que se posiciona como la comunidad "con mayor integración de FP dual en el país con un 15,2% de estudiantes formados bajo este modelo", apuesta "decididamente por la colaboración como clave para mejorar la empleabilidad juvenil y el desarrollo económico de la región".

En el actual curso escolar 2025-2026, "todos los estudiantes de formación profesional de Navarra, más de 16.000, cursarán la FP en la modalidad Dual". Más de 2.361 empresas y todos los centros educativos públicos y concertados participan actualmente en programas de FP dual, "resultando en una tasa de empleabilidad para los jóvenes navarros cercana al 100%".

En el conjunto de España, "son 53.343 alumnos que cursaron estudios de FP Dual durante el curso 2022-2023, una cifra que ha aumentado más del doble (135%) desde el curso 2017-2018 (22.616 alumnos)".

UNA NUEVA ETAPA PARA LA FP

El Foro FP 2030 "marca el comienzo de una nueva etapa en la transformación de la FP, y permitirá identificar buenas prácticas aplicadas en Navarra, otras comunidades y países, favoreciendo el aprendizaje compartido y la adaptación del sistema a los cambios sociales y laborales".

Bajo el lema 'Fortaleciendo la dimensión dual de la FP', reunirá a más de 400 representantes de administraciones públicas, empresas, centros educativos y expertos "para compartir experiencias y buenas prácticas, con el objetivo de potenciar una FP más conectada con el mundo laboral, inclusiva y centrada en los jóvenes".

Durante el Foro, la Fundación Bertelsmann lanzará el proyecto Retos FP 2030, una "iniciativa participativa para identificar y priorizar los desafíos clave de la FP Dual en España".

Entre ellos, destacan la actualización de los contenidos curriculares, el apoyo a las pymes, la formación de docentes y tutores, el impulso a la orientación profesional y el refuerzo de la confianza entre centros y empresas.

Tras una década de trabajo conjunto en el marco de la Alianza para la FP Dual, el Foro FP 2030 "se reafirma como un punto de encuentro imprescindible para avanzar en el desarrollo de un modelo de FP adaptado a los cambios sociales y laborales".

Francisco Belil, vicepresidente de la Fundación Bertelsmann, ha afirmado que "el camino hacia una formación profesional de calidad está vinculado a la colaboración fluida entre el ámbito público y privado". "Navarra es un ejemplo a seguir para el resto de España, y agradecemos la muy necesaria implicación de los agentes locales del territorio en la implementación de esta modalidad educativa y en la organización del Foro", ha manifestado.

Por su parte, Gimeno ha subrayado que Navarra "ha pasado de ser pionera en pilotos de Dual a generalizar el modelo en este curso 2025-2026, con indicadores muy positivos: alta empleabilidad, proyectos innovadores y una expansión constante de oferta y centros".

Gimeno ha dado a conocer que "el 'feedback' de las empresas participantes está siendo muy alentador, con buenas experiencias con el alumnado de primer curso hasta el momento e incluso la solicitud de aumento de horas de estancia".

Carlos Fernández, secretario general de la Confederación de Empresarios de Navarra, ha añadido que "desde la Confederación Empresarial Navarra, nos sentimos profundamente implicados en esta tarea".

"Llevamos años trabajando en colaboración con empresas y centros educativos para promover e impulsar este modelo en Navarra, convencidos de que la unión entre educación y empresa es la mejor garantía de futuro para nuestra sociedad. Nuestro papel como CEN es claro: ser puente e interlocutor entre el sistema educativo y el tejido empresarial, facilitando que cada vez más empresas se incorporen al modelo de FP Dual, y ayudando a que los centros de formación cuenten con aliados sólidos en su misión de preparar a los profesionales del mañana", ha comentado.

Miguel Suárez, vicepresidente Segundo de la Cámara de Comercio de Navarra, ha señalado que "la Formación Profesional está en crecimiento, aunque, el modelo de FP Dual todavía tiene una baja participación de las pymes, que representan más del 95% del tejido productivo".

Suarez ha explicado que "las pymes encuentran barreras estructurales como la falta de personal para tutorización, el desconocimiento del proceso y el temor a la burocracia; por lo que la Cámara de Comercio de Navarra, desarrolla programas de apoyo y acompañamiento externo, talleres de sensibilización y asesoramiento personalizado".

Friso Strahmann, director de Recursos Humanos de Volkswagen Navarra ha remarcado que "la apuesta por una FP Dual, que responda a las necesidades reales de las empresas y sea generadora de empleo joven, es parte del ADN del Grupo Volkswagen desde su nacimiento".

"Heredera de esa apuesta, Volkswagen Navarra impulsa, desde hace catorce años, un programa anual gracias al que más de 200 estudiantes se han formado en distintas especialidades y trabajan ya en nuestra planta plenamente integrados en la búsqueda diaria de la excelencia, en la que las nuevas tecnologías tienen cada día una mayor presencia para construir un futuro más productivo y sostenible", ha afirmado.