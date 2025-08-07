Pamplona activa por vez primera el protocolo de atención a las personas sin hogar durante la ola de calor

Es una experiencia piloto por la que el Centro de Atención a Personas sin Hogar amplia en 8 plazas su capacidad

PAMPLONA, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

Por primera vez el Ayuntamiento de Pamplona ha puesto en marcha el Protocolo de actuación para la atención a las personas sin hogar durante la activación de la ola de calor, un sistema de recursos que se llevará en un futuro a la Ordenanza reguladora del Programa de Alta Exclusión, normativa de 2012 que actualmente sólo contempla las olas de frío.

La activación por ola de calor es una primera prueba para "seguir trabajando en lograr un sistema de protección consolidada ante altas temperaturas", indican desde el Consistorio.

Cuando se produce la situación de temperaturas extremas, y el Gobierno de Navarra así lo establece, el Ayuntamiento, para seguir más de cerca a las personas en situación de sinhogarismo, activa recursos desde las áreas de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Brigada de Protección y Atención Social, y Policía comunitaria) y desde Acción Social (técnicas de Programas Específicos, de Educación en calle y personas educadoras de Etxe Bat).

Además, desde el Consistorio se decreta temporalmente una mayor capacidad para el Centro de Atención a Personas Sin Hogar (CAPSH) que pasa de 50 a 58 plazas y modifica sus tiempos de estancia. Así de 12 de la mañana a 19 horas, las más calurosas del día, al menos ocho personas más que otros días pueden descansar, ducharse y comer.

El perfil de las personas que acceden a las plazas extra es de personas en situación de calle empadronadas o con arraigo en Pamplona de al menos un año, censadas por cualquiera de los programas de servicios sociales. Se dará prioridad a personas en situaciones vulnerables: minoría de edad, personas enfermas, mayores de 65 años y mujeres solas. A partir de las 5 de la tarde no se harán nuevas acogidas a no ser que, por valoración del equipo, se considere necesario (problemas de salud, muy malas condiciones de higiene...).

En el caso de familias con menores dependientes en situación de calle, y con arraigo en la ciudad, los servicios sociales organizan otros recursos residenciales. Finalmente, a las personas itinerantes o no arraigadas que estén estos días en el Centro Integral de Atención a Personas Sin Hogar se leas ampliará un día el tiempo de estancia, si así lo solicitan, y se les ofrecerá opciones para desplazarse a otras localidades.