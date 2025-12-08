Pamplona y AMEDNA renuevan su colaboración con el proyecto de mentoring empresarial para la inserción laboral de mujeres

PAMPLONA 8 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Pamplona y la Asociación de Mujeres Empresarias y Directivas de Navarra (AMEDNA) colaboran desde 2013 en la implementación de un proyecto de mentoring empresarial para la inserción laboral de mujeres. Ambas entidades han renovado el convenio de colaboración para seguir con un proyecto que, a través de la formación y el coaching, "fortalece la actitud de las mujeres en la búsqueda de empleo y en la planificación de su carrera profesional".

El proyecto se orienta a "mejorar la empleabilidad, el autoconocimiento y la autoestima" de las mujeres beneficiarias en riesgo de exclusión social, a través de la formación, el coaching y la mentoría, alineándose con los principios del Plan de Igualdad del Ayuntamiento de Pamplona.

"Se trata de mejorar las competencias de las participantes, ajustar sus expectativas laborales, desarrollar y reforzar el uso de herramientas eficaces de búsqueda de empleo, introducir el mentoring como fórmula de desarrollo e inserción laboral, facilitar relaciones de mentoría y ampliar las oportunidades", explica en una nota de prensa el Consistorio. Este conjunto de objetivos busca "mejorar la preparación de las participantes y potenciar su inserción laboral mediante una intervención integral y personalizada".

El nuevo convenio firmado recoge mejoras como la colaboración con nuevos agentes del sector empresarial para "ampliar las oportunidades de empleo" de las participantes o la adquisición de conocimientos y habilidades en procesos de selección, utilizando una metodología experiencial que cuenta con la participación de empresarias y directivas de AMEDNA, quienes compartirán sus perspectivas y experiencias. Asimismo, se incluye la preparación práctica para las alumnas frente a los retos de los procesos de selección, a través de dinámicas de grupo, entrevistas u otras técnicas, con el fin de mejorar su autoconfianza.

FORMACIÓN GRUPAL Y SESIONES DE COACHING Y MENTORÍA INDIVIDUALES

Este enfoque metodológico permite a las participantes "adquirir habilidades prácticas y una mejor comprensión de los procesos de selección, facilitando así su inserción laboral". El proyecto contempla la formación grupal a través de profesionales de AMEDNA que impartirán esa formación sobre el desarrollo de competencias clave para la inserción laboral a un máximo de 20 mujeres, con un total de 15 horas semanales, tres horas de lunes a viernes.

Las sesiones de coaching individual tendrán el objetivo de ayudar a las participantes a establecer metas, identificar obstáculos y crear un plan de acción personalizado para su desarrollo profesional. Se darán 2 sesiones de coaching individual por persona, con media hora de duración cada una.

En las sesiones individuales de mentoría, cada participante será acompañada por una mujer empresaria o directiva con experiencia, quien le brindará orientación profesional y apoyo para fomentar su crecimiento personal y avanzar en su carrera, con 2 sesiones de mentoría, de una hora cada una. Si en alguna o algunas candidatas surge una inquietud hacia el emprendimiento, se le proporcionará asesoramiento en la realización de cualquier plan de viabilidad y en los trámites de constitución, así como el apoyo en el seguimiento durante el primer año de vida de la empresa.

El Ayuntamiento se compromete, entre otras actuaciones, a seleccionar a las participantes y hacer el seguimiento del proceso, facilitar instalaciones para la formación, proporcionar apoyo social y orientación laboral, realizar reuniones preparatorias y de seguimiento y llevar a cabo a una sesión de speed date para el emparejamiento de mentorizadas y mentoras. La aportación económica asciende a 7.000 euros.

AMEDNA, por su parte, diseña e imparte la formación, organiza sesiones de coaching individual, seleccionar mentoras entre sus asociadas y hace el seguimiento del proceso de mentoring, y realiza la evaluación del proyecto. El convenio tiene vigencia para este año, con la posibilidad de prorrogarse.