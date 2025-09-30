Pamplona celebra el Día Internacional de las Personas Mayores recordando su aportación a la ciudad

El Ayuntamiento de Pamplona ha recibido a una representación del Consejo Municipal de las Personas Mayores y de las Redes de Mayores. - PABLO LASAOSA

PAMPLONA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

En la antesala del 1 de octubre, declarado por Naciones Unidas como el Día Internacional de las Personas Mayores, el Ayuntamiento de Pamplona ha abierto sus puertas a esas generaciones que "han hecho que la ciudad crezca, evolucione y se convierta en la que es ahora". La tenienta de Alcaldía de Pamplona, Garbiñe Bueno, junto con la concejala de Igualdad, Acción Comunitaria y Barrios, Zaloa Basabe, y miembros de la Corporación municipal, ha rendido un homenaje a todas ellas, en un acto al que han acudido representantes del Consejo Municipal de las Personas Mayores y de las Redes de Mayores.

Con esta cita, el Consistorio busca agradecer la labor de hombres y mujeres que "vivieron épocas difíciles y a las que la sociedad debe acompañar en la última etapa de su vida". En este contexto, la Comisión de Asuntos Ciudadanos aprobará una declaración institucional con la que el Ayuntamiento reafirma "su compromiso con la defensa de los derechos de las personas mayores, garantizando su autonomía, dignidad y calidad de vida".

En este sentido, el Ayuntamiento está trabajando en el I Plan de las Personas Mayores de Pamplona, que abarcará un espacio temporal hasta 2029, y que pretende aglutinar todas las acciones municipales en torno a las personas mayores. La ciudadanía puede realizar aportaciones a este plan hasta el próximo viernes, día 3, a través de la web municipal Decide Pamplona.

Una de las labores fundamentales que ha asumido el Consistorio es "combatir el edadismo" y cualquier discriminación por razón de edad, y ofrecer a las personas mayores actividades que les permitan desarrollar sus capacidades físicas, cognitivas y su autonomía. En esta línea, viene desarrollando distintas campañas de sensibilización y promoviendo acciones y encuentros intergeneracionales, para que los más jóvenes aprendan de los mayores y viceversa.

Buena parte de estas acciones se realizan a través de las Redes de Mayores, una iniciativa apoyada por el Ayuntamiento que trata de crear una red en cada barrio para ofrecer apoyo y cuidado a las personas mayores en un su propio entorno. Hasta la fecha ya se han puesto en marcha once redes de mayores en otros tantos barrios.

En esta labor, el Consistorio colabora con distintas entidades, para sacar adelante programas y proyectos que ayuden a las personas mayores. Un ejemplo es el programa Siempre Acompañados, promovido por el Ayuntamiento de Pamplona, la Fundación La Caixa y la Fundación Caja Navarra, que busca empoderar a las personas mayores en situación de soledad, así como facilitarles relaciones de confianza. Dos usuarias, Rosi Torres y Pili Garcés, han tomado la palabra en la recepción para explicar qué ha supuesto para ellas este programa.

TRES DÍAS DE CELEBRACIÓN

Al margen de la recepción, el Ayuntamiento ofrece a las personas usuarias de los apartamentos de mayores municipales una comida, que en esta ocasión se celebrará el miércoles, 1 de octubre.

Por su parte, el jueves, día 2, a las 18.30 horas, se ha organizado un concierto de góspel con Gozatu Góspel en el Centro Comunitario Salesianas, en el barrio de Txantrea. La entrada es libre, hasta completar aforo.