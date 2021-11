Pamplona celebra la festividad de San Saturnino sin procesión ni la Comparsa debido a la climatología

PAMPLONA, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

Pamplona celebra este lunes, 29 de noviembre, la festividad de San Saturnino, una jornada festiva que se ha celebrado sin la tradicional procesión ni la salida de la Comparsa de Gigantes y Cabezudos debido a la climatología en la capital navarra. Sí se ha celebrado la misa en honor al patrón de la ciudad.

Miembros de la Corporación municipal, encabezados por el alcalde, Enrique Maya, han asistido, a las 11 horas, a la misa oficiada por el arzobispo de Pamplona, Francisco Pérez, en la Iglesia de San Saturnino, en el Casco Antiguo.

En la homilía, el arzobispo ha señalado que "hay un sentimiento generalizado de que la sociedad está necesitando una cura especial o si queremos una conversión hacia el bien que muchas veces viene atacado por la mentira y por las falacias de todo tipo". "Los signos de los tiempos nos impulsan a mirar con la esperanza que nace de un proyecto que Jesucristo nos ha propuesto como camino de vida, libertad y amor verdadero; así lo entendió San Saturnino y por ser coherente con su fe, murió mártir", ha expuesto.

Monseñor don Francisco ha añadido que "se ha puesto de moda la 'apostasía silenciosa' por parte del hombre autosuficiente que vive como si Dios no existiera". "El mundo moderno arrastra con sus corrientes relativistas, con su ausencia de verdad y virtudes, con la promiscuidad en sus diversos factores como modo de vida. Pensemos un momento lo que sucede en las formulaciones relativistas que acosan no sólo la razón sino las actitudes", ha dicho, para añadir que "el buenismo como enaltecimiento social trata de convencerse que en el mal entendido progreso, todo vale".

Ha expuesto el arzobispo que "nos han quitado a Dios: Dios a la sacristía y no pasa nada". "Nos han quitado los valores fundamentales y no pasa nada; nos han quitado la libertad personal y no pasa nada; nos han quitado las virtudes y no pasa nada; nos han quitado la familia y no pasa nada. El matrimonio y los valores familiares cada vez se entienden menos, son objeto de desprecio, son confundidos o ridiculizados y no pasa nada. Nos han convencido de que el aborto es libre y justo y no pasa nada. Nos han dicho que la eutanasia es buena y digna y no pasa nada", ha indicado, para señalar que "siguen afirmando que lo cristiano es una marca que a nadie favorece porque es algo que sucedió y hoy no tiene sentido porque ha pasado de moda".

Según ha dicho, "es el momento para exponer con sencillez y gozo lo que procede del Señor sabiendo que hemos de obedecer a él antes que a las propuestas de un relativismo pernicioso". "Debemos obedecer testificando y narrando la salvación que tenemos en Jesucristo, sin importar lo difícil que sea para nosotros; y no podemos, no debemos llamar bueno a lo que Dios llama perversión o abominación. Y al estilo de San Saturnino debemos enfrentarnos a todo, sin importar lo que se nos pida", ha subrayado, para abogar por "permanecer firmes por Cristo, ya que Dios nos da la gracia y el coraje para hacerlo".

Ya por la tarde, dentro de los actos por la festividad de San Saturnino, La Pamplonesa ofrecerá su concierto a las 20 horas en el Teatro Gayarre. La banda contará con la colaboración de la soprano pamplonesa Andrea Jiménez, que cantará una selección de las 'Romanzas para soprano' más importantes, alternadas con las principales oberturas y preludios del género, bajo la dirección de J. Vicent Egea.