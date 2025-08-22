Pamplona celebrará el primer fin de semana de septiembre el Privilegio de la Unión, que durará este año 4 días

Incluirá una feria de ganado, un mercado medieval renovado y la recreación de la coronación de Carlos III

PAMPLONA, 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las calles de Pamplona retrocederán el primer fin de semana de septiembre a época medieval, en las celebraciones del Privilegio de la Unión. Lo hará con un programa que durará cuatro días y que se enmarca dentro de la conmemoración del 2.100 aniversario de la fundación de la ciudad y del 600 aniversario de la muerte de Carlos III, el monarca que dictó el 8 de septiembre de 1423 la unificación de los tres burgos enfrentados (San Nicolás, San Cernin y la Navarrería) en un solo núcleo administrativo a través de este Privilegio. Precisamente para conmemorar la figura de este rey, el programa de actos previsto incluirá, por primera vez, una recreación de la ceremonia de coronación de Carlos III en la Catedral.

Ésta no es la única novedad de la celebración del Privilegio, ya que este año se renueva por completo la feria medieval, se incluirá un ciclo de conciertos y se incorporará, en el espacio del parque del Runa, una feria de ganado centrada en las razas autóctonas de Navarra. Esta feria, que se desarrollará entre el 5 y el 7 de septiembre, se presentará bajo la denominación 'Autentika'.

Estas novedades vienen a reforzar el programa tradicional en el que destacan el desfile de la Corporación municipal en Cuerpo de Ciudad, que este año incluirá un acto institucional en la Catedral con presencia de representantes de las distintas instituciones navarras; las visitas guiadas al Ayuntamiento con la réplica del Privilegio como eje central y la salida de la Comparsa de Gigantes y Cabezudos.

El alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, y el concejal delegado de Promoción Económica, Mikel Armendáriz, han sido los encargados de presentar estos actos en rueda de prensa. Ambos han coincidido en destacar las efemérides en las que se enmarca la celebración de este año y han resaltado que la agenda de eventos pretende aunar los intereses de toda la ciudadanía en una apuesta por llevar la celebración a la calle. El presupuesto destinado a estas celebraciones se sitúa en torno a los 300.000 euros.

UNA GRAN FERIA MEDIEVAL CON MÁS DE 100 PUESTOS

El mercado medieval adquiere, este año, mayores dimensiones, y pasa a considerarse una gran feria medieval, con un centenar de puestos de productos artesanales que se instalarán en las calles de los tres burgos. Asimismo, se llevará a cabo una renovación del atrezo que decorará los puestos y se impulsará una cuidada ambientación relacionada con la Pamplona medieval. Para renovar esta puesta en escena, el Ayuntamiento ha contado con el asesoramiento de Fernando Hualde, experto en tradiciones y costumbres de Navarra, cuya labor de investigación en torno a los modos de vida, oficios y vestimenta de la Pamplona del siglo XV ha sido la base de la propuesta de este año.

La animación también será uno de los puntos fuertes de la edición de esta edición: fanfarres, gaitas, txirimías, grupos de luchas medievales, cuentacuentos y recreación de eventos relacionados con el Privilegio de la Unión se desarrollarán a lo largo de los cuatro días de mercado, desde el 5 al 8 de septiembre.

Además, al margen del centenar de puestos que se instalarán, se invitará a los comercios de la ciudad a sumarse a la celebración, con un proyecto piloto que consiste en que diferentes comercios saquen su género a la calle adoptando también una estética medieval. Por de pronto, son catorce los establecimientos que se han sumado a esta iniciativa y cada uno de ellos representará a un personaje medieval diseñado de acuerdo al género que venderán. Para enfrentarse a este reto, los comerciantes recibirán formación específica.

El mercado medieval se instalará en las calles Mercaderes, Plaza Consistorial, calle Nueva, plaza del Consejo, plaza San Francisco, calle Eslava y calle Mayor. La inauguración de la feria tendrá lugar el viernes, a las 17 horas, en la Plaza Consistorial, con la participación de Duguna Iruñeko Dantzariak / Dantzaris de Pamplona y el toque de trompetas de Muthiko Alaiak, que acompañarán las palabras de bienvenida del alcalde.

CORONACIÓN DE CARLOS III EN LA CATEDRAL

Otro de los actos novedosos de este año es la recreación de la ceremonia de coronación del rey Carlos III, con motivo del 600 aniversario de su fallecimiento. El acto tendrá lugar el domingo, día 7, en la Catedral, y será representado por miembros de Muthiko Alaiak - Asociación Rey de la Faba. Será un espectáculo único, con decenas de figurantes que traerán al presente la vida y la sociedad del medievo.

Una comitiva integrada por guerreros, ricoshombres, escuderos, clero, trompeteros, doncellas y representantes de las buenas villas, de la judería y de la morería acompañará a la familia real por las calles de la ciudad hasta el atrio de la Catedral desde las 17.30 horas. Una vez en el este espacio, a las 18 horas, los distintos personajes entrarán en la Catedral para escenificar, en este espacio, la coronación que allí se vivió un 13 de febrero de 1390, y que culminará con el alzado sobre el pavés del rey.

La ceremonia, abierta a todo el público, contará también con la supervisión de Fernando Hualde. Además, estará amenizada por la Capilla de Música de la Catedral de Pamplona y por grupos musicales medievalistas.

Para completar las novedades de este año, el Ayuntamiento, en colaboración con Intia y Reyno Gourmet, ha organizado la primera feria de razas autóctonas de Navarra 'Autentika', que se celebrará del 5 al 7 de septiembre en el parque del Runa (Rochapea). La feria traerá ejemplares de raza caballar, como la jaca navarra, burguete o pottoka; ovino, como la oveja latxa, la raza navarra y sasiardi; el cerdo euskal txerri; vacas pirenaicas, betizu y casta navarra; y cabras pirenaicas.

EL PAÑUELO DE PAMPLONA

En cuanto a los actos del lunes, día 8, Pamplona celebrará como tal el día del Privilegio de la Unión. Lo hará desplegando sus mayores galas con la Corporación municipal en Cuerpo de Ciudad, desfilando por las calles del Casco Antiguo, acompañados por la Comparsa de Gigantes y Cabezudos y el grupo Duguna Iruñeko Dantzariak / Dantzaris de Pamplona.

La salida de la Comparsa de Gigantes y Cabezudos tendrá lugar a las 17 horas, desde la estación de autobuses. A las 17.45 horas recogerá a los miembros de la Corporación municipal, vestidos con sus trajes de gala. En Cuerpo de Ciudad acudirán a la Catedral de Pamplona, donde a las 18.30 horas dará comienzo el acto de celebración del Privilegio de la Unión. La cita, que incluirá un responso y una ofrenda floral en la tumba de Carlos III, se vestirá con las dantzas de Duguna y con los bailes de los gigantes en los pasillos laterales de la seo. Además, La Pamplonesa, la Capilla de Música de la Catedral y la soprano Raquel Andueza arroparán las palabras del alcalde.

Antes, por la mañana, el Ayuntamiento hará entrega del Pañuelo de Pamplona a título póstumo a Mari Ganuza, en un acto privado que tendrá lugar en el Salón de Recepciones de la Casa Consistorial.

La celebración del Privilegio de la Unión se abrirán las puertas de la Casa Consistorial al conjunto de la ciudad, a través de visitas guiadas gratuitas. Se han previsto 43 visitas, desde el día 1 hasta el 10 de septiembre, en castellano y en euskera en función de los horarios. La inscripción, que arrancará el próximo martes, 26 de agosto, podrá realizarse a través del teléfono de atención ciudadana 010 (948420100) y de la web municipal.

CADA DÍA, UN CONCIERTO EN LA PLAZA DEL CASTILLO

Con motivo del Privilegio de la Unión, habrá conciertos en la Plaza del Castillo la tarde-noche del viernes, del sábado y del domingo, a partir de las 20 horas. La apertura correrá a cargo de La Pamplonesa, el viernes 5; el sábado tomará el relevo la Orquesta Sinfónica de Navarra, y el domingo, a las 20 horas, será el turno de Natalia Lacunza, cantante y compositora pamplonesa.