Pamplona Ciudad Habitable obtiene 450.000 euros de saldo positivo que reinvertirá en el Plan de vivienda del Casco viejo

PAMPLONA 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

Pamplona Ciudad Habitable-Iruña Biziberritzen, S.A. (PCH-IB, S.A.), la sociedad pública municipal del Ayuntamiento de Pamplona, cerró 2025 con un saldo positivo de 458.890 euros que reinvertirá en el Plan de vivienda del Casco Antiguo.

Las cuentas de 2025, que se presentan este lunes ante el Consejo de Administración de la sociedad, reflejan que "tras varios años de pérdidas pasa a estar en positivo", principalmente gracias al beneficio generado por la compraventa de las parcelas 4-B y 11-C del polígono P-9 A del Plan Parcial de Rochapea. En 2025, la cifra de negocios de la entidad alcanzó los 6,91 millones de euros.

Así lo han dado a conocer este lunes el concejal delegado de Gobierno Estratégico, Urbanismo, Vivienda y Agenda 2030 del Ayuntamiento de Pamplona, Joxe Abaurrea, y la directora gerente de Pamplona Ciudad Habitable, Idoia Madariaga, en la rueda de prensa tras la Junta de Gobierno Local del Consistorio.

Abaurrea ha destacado que se trata de un balance "positivo" que refleja que la empresa pública "no solamente goza de buena salud". Aunque "el propósito no es sacar beneficio, lógicamente, porque es público", Abaurrea ha destacado la importancia de que "sea una herramienta que cada vez tenga más fuerza y más presencia en las políticas públicas del Ayuntamiento".

Por su parte, Madariaga ha destacado que la entidad "normalmente arroja resultados negativos, porque el principal trabajo, la regeneración urbana, no deja beneficios". Sin embargo, ha remarcado que "lo más importante no son los beneficios económicos, sino las mejoras en la ciudad".

El ejercicio anterior ha estado marcado, además, por un cambio de denominación de la sociedad "que refleja la ampliación clara de su objeto social: de identificarse su intervención con el Centro Histórico, a proyectarse ésta a toda la ciudad, de forma que en 2025 se ha dado cabida a nuevas líneas de trabajo y actividades, al mismo tiempo que se ha dado un mayor impulso en la actividad desarrollada durante más de 20 años por la empresa".

Lo previsto en 2026 es el "incremento notable" de la actividad en las cinco áreas de trabajo de la empresa, tanto por el arranque de proyectos estratégicos como el Plan de Vivienda del Casco Antiguo con horizonte 2035, como por la "consolidación de servicios para la ciudadanía" desde las oficinas verdes. Para el desarrollo de todas estas actividades, el presupuesto de la sociedad para 2026 alcanza los 2.197.613 euros.

Pamplona Ciudad Habitable-Iruña Biziberritzen, S.A. trabajará también por el desarrollo de una web corporativa para la comunicación directa con la ciudadanía donde se pondrá a disposición de los interesados en los procesos de rehabilitación de sus viviendas toda la documentación necesaria para el inicio de sus proyectos y para los interesados en las nuevas promociones de vivienda en el Casco Antiguo, las diferentes fórmulas de vivienda asequible que se promueven desde el Consistorio.

PRIMERAS INTERVENCIONES DEL PLAN DE VIVIENDA DEL CASCO ANTIGUO

Principalmente en dos calles se han activado ya 2 promociones de vivienda de VPO y VPT. En Descalzos 55-61 con 13 viviendas y 2 locales actualmente en fase de construcción, y en el cruce de la calle Jarauta y Eslava donde una promoción de 12 viviendas y 2 locales se encuentra ya próxima a su inicio de obras.

En el año 2026 se va a iniciar, en colaboración con la Gerencia de Urbanismo de Pamplona, la redacción de un Plan Especial de Actuación Urbana (PEAU) para los portales 7-21 de la calle Jarauta que permitirá la promoción de 44 viviendas más en los próximos años en la renovada plaza de Santa Ana que será una realidad en 2027. A las promociones anteriores se sumarán en los 10 próximos años, las de Jarauta 84-86, Descalzos 42-48 y Eslava 18-20, entre otras.

PCH-IB, S.A. pondrá en marcha en 2026, en colaboración con la Oficina de Rehabilitación de Pamplona (ORVE) un servicio de oficina de proximidad que impulse la rehabilitación privada de los edificios del Casco Antiguo.

SANTA ANA, NAVARRERÍA Y CONDESTABLE

Durante 2025, la empresa ha sido encargada por el Ayuntamiento para el desarrollo de "proyectos históricos" previstos para el barrio.

En primer lugar, se ha trabajado, por encargo del área de proyectos del Ayuntamiento, en la redacción de los Proyectos de Urbanización de la Plaza de Santa Anta, tras el concurso de ideas lanzado en el año 2024. El proyecto ganador, 'Basoa', que también contó con el apoyo mayoritario de la ciudadanía, se encuentra redactado y se prevé iniciar la urbanización en el año 2026.

Asimismo, el derribo y desamiantado de las edificaciones de la manzana 111 en el entorno de la Navarreria, antiguo edificio OSCUS, "han generado otro espacio abierto, de grandes dimensiones en el centro de la ciudad".

Finalmente, tras el informe de 2024 sobre las patologías del edificio de Mayor 2, el Palacio del Condestable, inaugurado en 2009, los técnicos de PCH-IB, S.A. por encargo del Área de Cultura, se han encargado de las obras de reparación de las vigas de la Sala IX y otras patologías en cubierta y canalones durante 2025, además de diagnosticar otras intervenciones necesarias que se van a acometer por el propio Ayuntamiento durante 2026.

ACTIVOS PROPIOS EN CASCO ANTIGUO

En estos momentos, Pamplona Ciudad Habitable-Iruña Biziberritzen, S.A. posee unas 100 propiedades el ámbito del Casco Antiguo, así como su propia sede, y 20 plazas de garaje en Descalzos 47-53. Como cualquier otra propietaria inmobiliaria, la sociedad se encarga de la gestión y mantenimiento de sus activos.

También hay dos inmuebles con usos específicos, por un lado, el edificio de apartamentos para mayores de la calle Ansoleaga y por otro, la gestión, mantenimiento y obras de Aquavox-San Agustín centro hidrotermal inaugurado en 2009 que, como equipamiento deportivo de barrio, atiende a unos 2.000 usuarios al año y que, en que los últimos dos años, "ha requerido de numerosas intervenciones de mantenimiento y mejora de sus instalaciones".

OFICINAS VERDES Y REGENERACIÓN DE BARRIOS

El Pleno en 2021 aprobó por unanimidad la Agenda Urbana de Pamplona en la que se encuentra la regeneración energética de barrios, y en 2023 aprobó también el Plan Especial de Actuación Urbana en el barrio de la Milagrosa.

En este contexto, Pamplona Ciudad Habitable-Iruña Biziberritzen S.A. asumió en 2024 el impulso a las oficinas verdes con la gestión propia de la oficina del barrio de la Milagrosa-Arrosadía- Santa María la Real. Precisamente en Santa María la Real se va a impulsar "un proyecto muy ambicioso", la rehabilitación de 96 portales y unas 1.140 viviendas.

Desde esta oficina se vienen atendido las necesidades y consultas de los vecinos del barrio en materia de rehabilitación de vivienda y transición energética del barrio y se realiza el acompañamiento de unas 650 viviendas en fase de redacción de sus proyectos de intervención global (PIG) que les permitan acceder a mejores ayudas para la rehabilitación de sus edificios.

Pero, además, la oficina verde actúa como impulsora de la renovación del Cine Guelbenzu, gestionando el plan de participación ciudadana para la identificación de propuestas de actividades de la dotación y gestora del plan de rehabilitación del edificio.

Esta oficina se coordina con otras dos oficinas verdes ubicadas en el barrio de Rochapea y en el barrio de Txantrea, la primera de gestión integra municipal y la otra en colaboración con Nasuvinsa. Durante el año 2025 las tres oficinas han trabajado en "generar una metodología común de servicios y un programa de trabajo compartido".