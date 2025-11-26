Pamplona contará con una nueva herramienta informática para la gestión de las denuncias a partir de 2026

Archivo - Imagen de un agente de Policía Municipal - AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA - Archivo

PAMPLONA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Pamplona, a través del Área de Seguridad y Convivencia Ciudadana, va a contar con una nueva herramienta informática para la gestión de las denuncias a partir de enero de 2026.

Con la denominación BITES, acrónimo de las personas que han colaborado en su creación, "se ha ido perfeccionando desde 2016 y presenta numerosas ventajas y mejoras" en el proceso de registro, como el volcado automático de datos en los diferentes pasos de los boletines de denuncia y la supresión de trabajos que se realizaban manualmente hasta ahora.

El programa BITES se va a utilizar, de forma inicial, para gestionar las denuncias de las infracciones recogidas en la Ordenanza Municipal sobre Promoción de Conductas Cívicas y Protección de los Espacios Públicos.

El siguiente objetivo será gestionar también las infracciones al resto de normativas que son competencia del área de Seguridad y Convivencia Ciudadana, exceptuando las de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.

Entre esas normativas se encuentran la Ordenanza reguladora de la instalación de terrazas y otros elementos asociados al comercio y a la hostelería en la vía pública; la Ordenanza Municipal de Comercio No Sedentario; la Ordenanza Municipal del Encierro; la Ley Foral 2/1989, de 13 de marzo, reguladora de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas; la Ley Foral 10/1991, de 16 de marzo, sobre prevención y limitación del consumo de bebidas alcohólicas por menores de edad; y la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana.

La aplicación BITES "permite simplificar el proceso de cumplimentar los múltiples pasos que implica la tramitación de los expedientes de las denuncias", tanto leves, cuando se desarrolla un procedimiento simplificado, como graves o muy graves.

Este proceso incluye la creación de un expediente, un documento con los datos del boletín de denuncia, una tarjeta de certificado para Correos según los casos, una entrada en la base de datos, un acuse de recibe que se envía al BON y diversos certificados, hasta completar el proceso.

En este proceso, hasta ahora, había que introducir los mismos datos en diferentes estados del expediente, "multiplicando el trabajo de manera innecesaria". Muchos de estos datos se autocompletan de forma automática con la aplicación.

Además, genera automáticamente el recibo al dar de alta una denuncia, actualiza las fechas de notificaciones de recibo, y permitirá suprimir los ficheros de Access, ya que se podrán consultar los datos y obtener estadísticas directamente desde el programa.

Además, esta nueva aplicación permite enviar los oficios y las propuestas de resolución de forma automática a la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Pamplona.

Los listados para enviar al BOE también se van a generar de forma automática con todas las notificaciones que no han podido ser entregadas, y, una vez esté el documento de publicación en el BOE, se va a incluir el mismo en BITES y de forma automática, se va a ir incorporando en cada uno de los expedientes, "ahorrando también un considerable trabajo y evitando errores de transcripción".

Un estudio realizado en los últimos cuatro años, aplicando la herramienta en fases de prueba, muestra "un descenso en el número de recibos generados", que ha pasado de los 2.994 registrados en 2022, a 1.745 en 2023, 1.600 en 2024 y 1.675 en lo que va de año. En cuanto el número de expedientes, han pasado desde los 3.364 del año 2022, a 3.285 en 2023, 2.979 en 2024 y 2.650 en lo que va de año.

Las personas que dan nombre a la nueva aplicación, como "forma de reconocimiento a su colaboración" y a iniciativa de la informática de ANIMSA desarrolladora del programa, Eva Yáñez, son Begoña Ojer, Inés Domínguez, Tere Echeverría, Eva Echarri y Sara Arnedo.