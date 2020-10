Pamplona se encuentra en una situación intermedia en la transición hacia una movilidad sostenible, según una tesis

PAMPLONA, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

Daniel Lopatnikov Rojo, licenciado en Sociología por la Universidad Pública de Navarra (UPNA), ha analizado en su tesis doctoral el impacto social de la transición hacia una movilidad sostenible en la que el vehículo privado no tenga un papel hegemónico.

En su investigación ha empleado un enfoque comparativo aplicado a Pamplona, Pau, Múnich, Helsinki y Toronto "para conocer qué tipo de sociedades están siendo más exitosas a la hora de adoptar una movilidad que sea sostenible a largo plazo". En su opinión, "ese éxito no radica solo en lograr un menor uso del coche privado sino también, por ejemplo, en lograr un acceso más igualitario a la movilidad".

Su tesis doctoral, 'The appropriation and the social implications of the mobility transition. The case of Navarra (Spain) from an international comparative perspective' (Apropiación e implicaciones sociales de la transición de la movilidad. El caso de Navarra (España) desde una perspectiva comparativa internacional) ha estado dirigida por Jesús Oliva Serrano, catedrático de Sociología en la UPNA, y ha obtenido la calificación de sobresaliente cum laude con mención internacional.

Para llevar a cabo el estudio comparativo entre las distintas ciudades, el investigador realizó estancias internacionales, entrevistas en profundidad a agentes clave y a ciudadanos con perfiles seleccionados, encuestas a estudiantes y a trabajadores, grupos de debate en diferentes tipos de entorno, análisis de datos estadísticos y otras técnicas propias de la investigación social.

Como ejemplos ilustrativos de las diferentes opciones existentes, el autor se centró en Múnich (Alemania), como ciudad compacta y exitosa, Helsinki (Finlandia), como ciudad dispersa y exitosa -algo meritorio ya que, según indica, la dispersión suele conllevar problemas para reducir el uso del coche y colectivizar el transporte-; Toronto (Canadá), como ciudad compacta y no existosa; y Pau (Francia), como ciudad dispersa y exitosa.

En virtud de esa comparativa, "Pamplona y su área metropolitana se encuentran en una situación intermedia". "Pese a ser una ciudad muy compacta, no presenta un bajo uso del vehículo privado. Es un modelo dual en el que usar el coche y caminar son claramente hegemónicos, mientras que otras alternativas (transporte público, bicicleta y nuevos medios de movilidad) son minoritarias", señala el investigador.

Aunque el cambio al coche eléctrico podría comportar beneficios como una menor contaminación, Daniel Lopatnikov Rojo mantiene que "un modelo basado en el uso de coches eléctricos no sería ideal, ya que otro tipo de problemas continuarían vigentes". En ese sentido, defiende la idoneidad de "un paradigma multimodal, en el que el coche privado no sea hegemónico y se alcance un equilibrio mucho mayor entre las opciones de movilidad".

Así, hace hincapié en que "debe hacerse una transición hacia una movilidad más sostenible no sólo ecológicamente sino también socialmente, de manera que no haya grupos de población excluidos (personas con pocos recursos, personas que no pueden conducir por la edad u otros factores, etc.)".

Finalmente, apunta también que "se ha visto que factores sociales, como la distribución residencial y la riqueza, están relacionados con la movilidad, de manera que la transición de un modelo a otro debe adoptarse desde un enfoque integral". En particular, señala que "logrando entornos en los que el coche privado no sea hegemónico y las alternativas sean eficientes y accesibles, podría conseguirse un cambio no sólo estructural sino, sobre todo, cultural y social".

TRAYECTORIA DEL INVESTIGADOR

Daniel Lopatnikov Rojo formó parte de la última promoción de la licenciatura en Sociología, antes de que estas titulaciones pasaran a ser grados. Durante sus estudios realizó un curso completo en el extranjero como Erasmus en la Birmingham City University (Reino Unido), ha explicado la UPNA en una nota.

Posteriormente cursó el Máster de Profesorado (Universidad Isabel I) y el Máster en Dinámicas de cambio en las sociedades modernas avanzadas (UPNA), para dar continuidad a su trayectoria académica y realizar el doctorado. Ha participado en varias conferencias internacionales y en grupos de investigación de la Universidad de Helsinki y de la Universidad de Toronto. Además, es autor y coautor de diversas publicaciones de carácter internacional cuyos contenidos están estrechamente relacionados con su tesis doctoral.