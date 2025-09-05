Pamplona engalana su centro histórico para recrear el siglo XV y celebrar el aniversario del Privilegio de la Unión

PAMPLONA 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

Pendones, banderas, banderolas y reposteros adornan el centro histórico de Pamplona para conmemorar estos días el 602º aniversario del Privilegio de la Unión que otorgó Carlos III el Noble y que puso fin a años de hostilidades entre los burgos que conformaban la ciudad.

Esa ambientación adorna Pamplona, que hasta el lunes 8 de septiembre acoge en varias calles y plazas del Casco Antiguo la Gran Feria Medieval, con más de un centenar de puestos de productos artesanales y con actividades lúdicas y culturales, música, juegos infantiles, demostraciones de oficios de antaño y recorridos teatralizados.

A las 17 horas, se han inaugurado tanto la Gran Feria Medieval como la Feria de Razas Autóctonas de Navarra, Autentika, en el parque del Runa, que forman parte de los actos entorno al Privilegio de la Unión y a la celebración también del 2100º aniversario de la fundación romana de Pamplona.

Toques de trompeta de Muthiko Alaiak desde el balcón de la Casa Consistorial han llamado a la ciudadanía a acercarse y asistir a la apertura de las dos ferias.

Han intervenido el alcalde de Pamplona, Joseba Asiron; el concejal de Promoción Económica, Proyección Europea e Innovación, Mikel Armendáriz; la gerente de Comerciantes de Navarra, Inma Elcano, y Maider Agirrebarrena, de ASLANA (Asociación de Criadores de Ovino de Raza Latxa de Navarra), en representación de las asociaciones de razas autóctonas. El acto ha concluido con el baile de la bandera a cargo de Duguna Iruñeko Dantzariak / Dantzaris de Pamplona.

La Gran Feria Medieval abarca la calle Mercaderes, plaza Consistorial, calle Nueva, plaza del Consejo, plaza de San Francisco, calle Eslava y calle Mayor. El horario de apertura es de 10 a 14 horas y de 17 a 21 horas.

Para la ambientación de la ciudad el Ayuntamiento ha contado con el asesoramiento de Fernando Hualde, experto en tradiciones y costumbres de Navarra, cuya labor de investigación en torno a los modos de vida, oficios y vestimenta de la Pamplona del siglo XV ha sido la base de la propuesta que se puede ver por las calles de la ciudad.

Toda la información sobre la Gran Feria Medieval y sobre la programación que el Ayuntamiento de Pamplona ha preparado para conmemorar el 602 aniversario del Privilegio de la Unión se puede consultar en la web municipal, www.pamplona.es.

Tras la inauguración, a las 18 horas estaba programado un concierto del Ensemble de Chimirías Miguel de Arrozpide en los porches de la iglesia de San Saturnino. Desde la Edad Media al músico profesional dedicado al mester de juglaría, es decir al intérprete de música profana, se le denominaba ministril porque ejercía un oficio o ministerium. Por lo general, y exceptuando aquellos que estaban contratados de manera permanente por alguna casa noble, se trataba de instrumentistas que vendían sus servicios de forma ocasional e independiente.

En el siglo XV los ministriles se agrupaban en 'coplas' o conjuntos que tocaban puntualmente tanto en celebraciones religiosas como civiles. Su repertorio era amplio y variado, desde música religiosa hasta danzas y canciones de moda de la época.

Este sábado a las 18 horas, en el patio del Palacio del Condestable, actuará Danserie Ensemble, con un concierto de melodías medievales adaptadas para grupo instrumental, obras que serán contextualizadas con explicaciones y textos breves de la época. El concierto se articula en cuatro partes, centradas en música de tipo religioso (piezas de las Cantigas de Alfonso X El Sabio, el Llivre Vermell de Montserrat y el Códice de Montpellier), bélico (repertorio musical popular francés y una danza de espadas del Cancionero de la Colombina), canciones amatorias de Teobaldo I y del compositor Guillaume De Machaut y, por último, música de danzas.

RAZAS AUTÓCTONAS EN EL PARQUE DEL RUNA

La inauguración de esta tarde ha servido también para abrir la primera edición de Autentika, Feria de Razas Autóctonas de Navarra, que se celebra en el parque del Runa hasta el domingo a mediodía. La feria reunirá unas 560 cabezas de ganado de razas autóctonas como Pirenaica, Raza Latxa, Raza Navarra, Burguete, Jaca, Casta Navarra, Pottoka y Betizu, en un programa de actividades para todo tipo de públicos y edades con exhibiciones de ganado, demostraciones de elaboración de productos, mercado, concursos o degustaciones.

La feria está organizada y promovida por el Ayuntamiento de Pamplona, junto a INTIA Reyno Gourmet, con el apoyo de Caja Rural de Navarra y la colaboración de asociaciones ganaderas como ACASNA, ARANA, ARACAPRI, ASBENA, ASCANA, ASLANA, ASPINA, Euskal Txerri, JACANA, Pottokalagun y SASIKO. Dispone de 4.500 m2 de instalaciones en el propio parque, con carpas ganaderas, zona gastronómica con productos de cercanía y áreas de exhibición, además de los corralillos del Gas, que acogerá al ganado vacuno y de otras razas.

Habrá exhibiciones caballares, de vacuno, ovino y porcino; demostraciones de perro pastor vasco, de amansamiento de potros, de curtido artesanal de pieles con alumbre y esquileo y confección de colchones de lana; concursos de queso de oveja latxa, de tomate antiguo, de Vacuno Pirenaico de Navarra y de Pottoka de Navarra; o mercado de producto local.

El alcalde de Pamplona tiene previsto asistir el domingo 7 de septiembre, a las 14 horas, al acto de clausura de la feria, en el que se va a realizar un acto de hermanamiento y agradecimiento a alcaldes, alcaldesas y pueblos que mantienen viva la tradición de las ferias ganaderas y sostienen al sector primario.