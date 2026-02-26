Pamplona lanza un proyecto piloto destina excedentes alimentarios de un comedor escolar a familias en exclusión

Imagen del proyecto 'Rexcatering' - GORKA BEUNZA - AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

PAMPLONA 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Pamplona ha puesto en marcha un proyecto piloto para el aprovechamiento alimentario. Los excedentes cocinados del comedor escolar del colegio Jesuitas, "debidamente tratados", se destinarán a familias o personas en riesgo o situación de exclusión social de Pamplona.

La prestación del servicio implica "un sistema organizado para garantizar la alta calidad alimentaria y el respeto a los derechos de las personas usuarias".

El proyecto, en el que participa el alumnado a través de un proyecto de Aprendizaje Servicio, se ha inaugurado este jueves con la presencia del concejal delegado de Acción Social del Consitorio pamplonés, Txema Mauleón, y otros miembros de la Corporación municipal, junto a la directora de Jesuitas Pamplona, Sagrario Vera, y el director de la Fundación Residuo Cero, Álvaro Saiz. En la presentación también ha participado el director del área de Acción Social, Rubén Unanua, y la estudiante Edna Arteaga.

Con el nombre 'Rexcatering', supone "un sistema innovador de aprovechamiento de excedentes alimentarios cocinados, diseñado para prevenir el desperdicio en comedores escolares y fomentar una cultura de sostenibilidad alimentaria, en línea con los objetivos de economía circular, cohesión social y reducción del impacto ambiental del Ayuntamiento de Pamplona".

El acceso al alimento se realiza a través de unas máquinas de vending de uso público, anónimo y 100% gratuito, en una ubicación determinada por el Ayuntamiento de Pamplona. Para ello, el alimento del comedor escolar que no haya sido servido ni repartido se envasa, en la cocina-comedor de origen, en bandeja termosellada y se trata térmicamente.

Después se etiqueta y se transporta en nevera a las máquinas expendedoras. En el etiquetado se indica el nombre del plato, la fecha de envasado y de caducidad, información sobre alérgenos y código de trazabilidad, así como instrucciones de conservación y consumo. Esta información se facilita en castellano y en euskera.

La empresa adjudicataria, Fundación Residuo Cero, lleva el control del stock de los consumibles y asegura la disponibilidad de los alimentos. Este proyecto, en marcha desde este mes en periodo académico, se diseñó durante el mes de diciembre de 2025.

APROVECHAMIENTO ALIMENTARIO

La implementación del proyecto 'Rexcatering', con un presupuesto de 9.088,66 euros, se ha llevado a cabo en varias fases. Primero, se realizaron reuniones con responsables municipales, equipo de cocina, dirección del centro y alumnado.

Además de establecer la formación para el personal de cocina y el equipo educativo, se realizó el codiseño de los materiales gráficos y pedagógicos para el comedor, y se estableció el protocolo logístico y alimentario con los distintos agentes implicados.

Los excedentes que no se han servido "y cumplen los requisitos exigidos" se separan, cada día, en bandejas compostables monorración termoselladas, que se someten a un proceso de abatimiento térmico para alcanzar temperaturas seguras de refrigeración en menos de 90 minutos.

Cada ración se etiqueta individualmente y se traslada en mochilas refrigeradas hasta la máquina expendedora, también refrigerada, que permite la retirada gratuita del alimento. Un sistema digital permite la supervisión del estado del producto y su trazabilidad.

El sistema calcula también impactos ambientales: kilogramos de CO2 evitados, litros de agua ahorrados, equivalencia en diferentes parámetros (duchas, gasolina). El sistema se basa en el uso combinado de maquinaria profesional, que se utiliza a través de renting con mantenimiento incluido, materiales seguros y un sistema digital propio.

El equipo profesional asignado al proyecto incluye una persona responsable, un coordinador pedagógico, un técnico de logística y soporte técnico digital. La adjudicataria cuenta con un seguro para la ejecución del proyecto.

Como "valor añadido", el programa "supone un ahorro de emisiones y de agua, sensibiliza a la comunidad educativa sobre el valor de los alimentos, reduce excedentes y adapta la cocina al consumo real, y crea una transferencia del conocimiento adquirido, que se puede replicar en otros municipios".