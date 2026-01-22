Pamplona presenta en Fitur su oferta "versátil" de ocio, cultura, gastronomía y deporte

Presentación de la propuesta turística de Pamplona en Fitur - AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

PAMPLONA 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

Pamplona ha presentado este jueves en la feria internacional de turismo Fitur su propuesta turística para público estatal e internacional en torno al ocio, la cultura, la gastronomía y el deporte.

De hecho, la presentación de Pamplona como Capital Mundial de la Pelota ha acaparado parte de la atención en el stand de Navarra de la feria, que se celebra en Madrid hasta el próximo domingo.

El concejal de Promoción Económica, Proyección Europea, Innovación, Juventud y Cooperación al Desarrollo del Ayuntamiento de Pamplona, Mikel Armendáriz, ha sido el encargado de "mostrar las bondades de una ciudad que ofrece distintas alternativas turísticas para todo tipo de turistas y en las que la pelota juega un papel clave".

Este deporte "permite aunar tradición y modernidad, arquitectura y cultura, gastronomía y formas de ser, a través de una historia de siglos, que se puede vislumbrar por las calles de Pamplona". Desde sus frontones hasta su historia, sus tradiciones y sus apuestas, la pelota "se ha convertido en eje vertebrador del turismo en la capital navarra, como una herramienta más para dar a conocer la ciudad, más allá de las fiestas de San Fermín".

Con la Capitalidad Mundial de la Pelota y la construcción del futuro Centro de Interpretación de la Pelota, la ciudad busca "movilizar no solo a las bases de este deporte, sino también a toda la ciudadanía, para preservar, impulsar y hacer crecer este deporte de nuestros antepasados".

Con ese espíritu, Pamplona ha llevado a Fitur "toda una apuesta en torno a la pelota", que incluye visitas guiadas, exhibiciones, campeonatos y propuestas gastronómicas, para todo 2026. Todo ello "unido al turismo familiar, sostenible y cultural, sin masificaciones, hacen de la capital navarra un lugar idóneo para redescubrir a lo largo de todo el año, no exclusivamente en verano".

Precisamente, el Ayuntamiento de Pamplona trabaja para "lograr desestacionalizar el turismo en la ciudad y hacer de la ciudad un destino apetecible más allá de sus fiestas". Este "esfuerzo" se centra, principalmente, en potenciar el turismo cultural, promoviendo su recinto amurallado, sus iglesias y edificios y sus tradiciones.

También el turismo verde, con sus parques, sus ríos y su urbanismo en el que prima la naturaleza; y el Camino de Santiago, la gastronomía y el turismo de congresos y exhibiciones, ya que Pamplona cuenta con "instalaciones para acoger grandes eventos y una importante red de servicios para atender a las personas asistentes".

Pamplona ha compartido espacio en el stand de Navarra con la oferta turística de Tudela, el Consorcio de la Zona Media, la asociación Tierras de Iranzu, el Consorcio de Tierra Estella, el Ayuntamiento de Lerín y el Ayuntamiento de Eslava.