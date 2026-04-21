Pamplona recabará la opinión de ciudadanía y organizaciones para modificar el Reglamento para instalaciones deportivas

Campo de fútbol. - AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

PAMPLONA 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Pamplona realizará una consulta pública para recabar la opinión de la ciudadanía y las organizaciones potencialmente afectadas por la modificación del Reglamento de uso de las instalaciones deportivas municipales. Personas usuarias, entidades deportivas, centros educativos, asociaciones y ciudadanía en general podrán formular sus aportaciones antes de la redacción del texto definitivo.

La actualización del Reglamento, ha informado el Ayuntamiento, permitirá dotar de coherencia interna al conjunto del servicio, integrar en un único texto la regulación de nuevas instalaciones y espacios deportivos urbanos y garantizar el cumplimiento de los principios de buena regulación. El elevado número de personas usuarias y de entidades deportivas que desarrollan su actividad en instalaciones municipales aconseja disponer de un marco normativo claro, estable y adaptado a las necesidades, ha añadido.

El vigente Reglamento fue aprobado en el año 2007. Desde entonces, "el sistema deportivo municipal ha experimentado una profunda transformación, tanto en términos de infraestructuras como en la tipología de usos y en el perfil de las personas y entidades usuarias". Se han incorporado nuevas instalaciones y espacios deportivos, incluidos enclaves urbanos de práctica libre, que no cuentan con una regulación sistemática integrada en un único texto normativo.

Estos espacios deportivos urbanos no contaban hasta ahora con ninguna normativa municipal de manera expresa. Al recogerlos en el nuevo Reglamento, se pone en valor su importancia como espacios de acceso libre y gratuito, en línea con los conceptos de 'Ciudades Activas', 'Ciudades Saludables' y 'Ciudades que caminan'. Regular estos espacios representa "un primer paso de visibilidad y reconocimiento del entorno urbano como generador de práctica deportiva", ha expuesto el Consistorio.

La evolución de los últimos años ha generado cierta dispersión normativa y la necesidad de recurrir a criterios interpretativos o a instrucciones internas para dar respuesta a los supuestos no previstos expresamente en el Reglamento vigente. Además, ha añadido, la evolución normativa en materia de deporte, igualdad, accesibilidad, protección de datos, procedimiento administrativo y régimen jurídico del sector público "exige una revisión del texto para garantizar su plena adecuación al ordenamiento jurídico actual".

DIVERSIDAD E INTENSIFICACIÓN DE USO

Según el Ayuntamiento, la creciente diversidad de ámbitos de realización de práctica deportiva -federada, escolares, recreativa, de práctica libre o vinculada a nuevas tendencias urbanas- y la intensificación del uso compartido de los espacios hacen necesaria una regulación más clara de los criterios de asignación, los derechos y deberes de las personas usuarias y los mecanismos de resolución de conflictos.

Además, la experiencia acumulada por el Ayuntamiento en la gestión de las instalaciones ha puesto de manifiesto la conveniencia de "reforzar la claridad procedimental en materias como la planificación anual de temporadas, las reservas de espacios, los usos extraordinarios, el régimen disciplinario y las responsabilidades derivadas del uso de las instalaciones".

La reforma del texto ofrece la oportunidad de incorporar de manera expresa principios transversales como la igualdad efectiva entre mujeres y hombres en el acceso y uso de los espacios deportivos, la accesibilidad universal para personas con discapacidad, la protección de la infancia y adolescencia en el ámbito deportivo, y la promoción de entornos seguros y libres de violencia o discriminación, ha concluido.