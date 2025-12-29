Pamplona recibirá una subvención de 22.581 euros para obras de mejora en Santa María la Real

PAMPLONA 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Pamplona recibirá una subvención de 22.581,18 euros del Gobierno de Navarra para financiar varias actuaciones de mejora del espacio urbano en Santa María la Real. Esta ayuda corresponde a la convocatoria de subvenciones del año 2025 a municipios para la elaboración de la Agenda Urbana Local o ejecutar proyectos o acciones que desarrollen las Agendas Locales y los documentos marco elaborados en convocatorias previas de 'Acciones Innovadoras en Urbanismo', del Departamento de Cohesión Territorial.

La actuación presentada a la convocatoria, que ha supuesto la inversión de 170.000 euros, son las obras de mejora de la intersección entre las calles Mendaur y Monte Lakartxela, en el barrio de Milagrosa. Los trabajos de reurbanización han consistido en la reducción de la calzada y aumento de la zona peatonal, mediante el ensanchamiento de aceras, con criterios de accesibilidad universal. También se ha creado un nuevo paso peatonal, nuevas zonas verdes y de estancia, y se han instalado sistemas urbanos de drenaje sostenible (SDUS), según ha explicado el Ayuntamiento en una nota.

La intervención contribuye a la regeneración de esta parte de Santa María la Real, creando un espacio más amable para el uso peatonal, favoreciendo la utilización del espacio como lugar de estancia y encuentro entre el vecindario, y aumentando la seguridad al favorecer la presencia de personas. Asimismo, genera un espacio saludable, al incluir soluciones basadas en la naturaleza (SDUS), que además ayudan a crear ciudades más resilientes ante los eventos extremos asociados al cambio climático, como olas de calor e inundaciones, ha destacado el Ayuntamiento.

El proyecto se enmarca en las líneas estratégicas de la Agenda Urbana Pamplona 2030, el Plan de Infraestructuras Verdes y Azules de Pamplona, y el Plan de Accesibilidad. Pese a que se trata de una actuación específica para este espacio, supone una muestra de la necesidad y voluntad de ir transformando la ciudad a través de proyectos integrados, que tengan en cuenta los aspectos sociales, incluida la participación, y medioambientales. El proceso participativo se ha desarrollado este año en tres fases, entre mayo y diciembre, para evaluar la calidad de vida en Santa María la Real y explorar formas de mejorarla.

El diagnóstico ha incluido cuatro talleres participativos, en los meses de mayo y junio, y una serie de entrevistas; el primero, la presentación del proceso participativo, seguido por el taller de mapeo colectivo, una marcha exploratoria por el espacio público y la devolución del diagnóstico y presentación del concurso de ideas. El diagnóstico ha puesto en evidencia la necesidad de mejorar la zona, justificada por la falta de un itinerario peatonal accesible y seguro, así como la necesidad de naturalizar espacios con asfalto en exceso. A la vista de estos resultados, el Ayuntamiento decidió acometer esa primera intervención en el entorno del cruce de las calles Monte Lakartxela y Monte Mendaur, si bien está pendiente la realización del concurso de ideas, a escala de todo el barrio, previsto para 2026.