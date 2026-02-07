La Pamplonesa ofrece hasta mayo un ciclo con directores invitados y centros educativos musicales

Archivo - Imagen de La Pamplonesa - AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA -CRISTINA NUÑEZ BAQUEDANO

PAMPLONA 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

La banda de música La Pamplonesa ofrecerá entre febrero y mayo en el Teatro Gayarre el ciclo 'Alba', que incluye cinco conciertos que combinan repertorio original para banda, presencia de directores invitados y colaboraciones con centros educativos musicales de Navarra.

El ciclo contará con la participación de los directores invitados Carlos Sancho, José V. Algado y Carlos Garcés, además del director artístico de la banda, J. Vicent Egea, y con dos colaboraciones destacadas, el Conservatorio Superior de Música de Navarra y la Escuela de Música Joaquín Maya.

El ciclo se abrirá este domingo 8 de febrero con el concierto 'La Pamplonesa Danza', dirigido por Carlos Sancho Cantus. El programa, centrado en la relación entre música y danza, está compuesto íntegramente por obras originales para banda.

El segundo concierto, 'Sortilegios', tendrá lugar el 1 de marzo con la dirección de José V. Algado y la participación de la cantaora Belén Vega. Se interpretará de forma íntegra 'El amor brujo', de Manuel de Falla. Además, el programa incluirá también obras de Carlos Sainz de la Maza y canciones populares armonizadas por Federico García Lorca, en versiones adaptadas para banda y cantaora.

El 29 de marzo llegará la primera colaboración educativa del ciclo con el Conservatorio Superior de Música de Navarra, en el concierto 'Viajes sonoros', dirigido por J. Vicent Egea. El programa incluye repertorio original para banda y estrenos recientes, como 'Un americano en Tokio', de Álvaro Cámara, obra ganadora del II Concurso Internacional de Composición para Banda 'Ciutat de Bétera', junto a la 'Sinfonía húngara' de J. Van der Roost.

El cuarto concierto, 'Guiños musicales', se celebrará el 26 de abril con la dirección de Carlos Garcés. El programa se articula en torno al uso de citas musicales y referencias a obras preexistentes. Entre las obras destacadas se encuentran las 'Fantasy Variations', de James Barnes, basadas en el Capricho nº 24 de Paganini.

El ciclo se cerrará el 17 de mayo con '¡De película!', segunda colaboración educativa, en este caso con la Escuela de Música Joaquín Maya, dirigida por J. Vicent Egea. El programa incluirá bandas sonoras conocidas en la primera parte, con participación del alumnado, y una segunda parte a cargo de La Pamplonesa con música de carácter épico, culminando el ciclo.

Todos los conciertos tendrán lugar a las 12 horas. Las entradas estarán disponibles en la taquilla del Teatro Gayarre y en su página web. El precio por concierto será de 4 euros, con la posibilidad de adquirir un abono para los cinco conciertos por 18 euros.