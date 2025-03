Una diputada deja la agrupación de Vox en el Parlamento de Navarra por discrepancias con el partido

PAMPLONA, 12 (EUROPA PRESS)

La parlamentaria Maite Nosti ha decidido no continuar en la agrupación de Vox en la Cámara navarra, pero sí continuará con su escaño en el Legislativo.

La decisión viene motivada por discrepancias con el partido. El pasado lunes, en la Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento foral, se votó una declaración con motivo del Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo. Maite Nosti, que ejercía como representante de Vox en la Junta de Portavoces, respaldó el texto, pero su partido no era partidario de apoyarlo.

Su salida supone la disolución de esta agrupación, hasta ahora integrada por Nosti y el parlamentario Emilio Jiménez, al ser requisito reglamentario estar formada por al menos dos miembros. En este caso, Jiménez pasará al Grupo Mixto como único parlamentario de Vox, según ha informado el Parlamento de Navarra.

La condición de no adscrito supone la pérdida de todos los cargos y puestos que el parlamentario venía ocupando. No obstante, se le reconoce el derecho a formar parte de una Comisión, que en el caso de Maite Nosti solicita que sea la de Economía y Hacienda. La Mesa será la encargada de aceptar o no (podría incluirle en otra Comisión) el requerimiento de Maite Nosti. En cualquier caso, la Comisión a la que se le asigne pasará de 14 a 15 miembros.

No obstante, precisan desde el Parlamento, la posibilidad de otras consecuencias añadidas queda supeditada a las conclusiones del informe jurídico que el órgano de gobierno de la Cámara tiene previsto encargar a los servicios jurídicos. De cara al Pleno de este jueves, Maite Nosti ocupará su escaño habitual, junto al Parlamentario de Vox Emilio Jiménez.

La Mesa del Parlamento de Navarra tiene previsto reunirse este jueves antes del pleno de control (9.30 horas), al objeto de darse por enterada de la solicitud de Maite Nosti de abandonar la agrupación de Vox y continuar como parlamentaria no adscrita.