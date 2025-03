El Parlamento condena el "acto de exaltación de terroristas" el 17 de abril en Berriozar con el rechazo de EH Bildu

EH Bildu dice que "todavía no hay una resolución administrativa del Ayuntamiento de Berriozar autorizando" los actos previstos por Ernai

PAMPLONA, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Mesa del Parlamento de Navarra ha aprobado este lunes un acuerdo por el que "condena el acto de exaltación de terroristas" previsto para el 17 de abril en la Escuela de Música Francisco Casanova de Berriozar y expresa su "máxima repugnancia por esta manifestación de ensañamiento en la humillación de las víctimas de ETA".

El texto aprobado ha sido propuesto por UPN, después que la misma declaración haya sido rechazada previamente por la Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra, órgano este último en el que se requiere de unanimidad, algo que no ha sido posible ya que EH Bildu ha votado en contra y Contigo-Zurekin se ha abstenido.

En la votación en la Mesa, Geroa Bai, PSN y UPN han votado a favor, mientras que EH Bildu se ha posicionado en contra. El resto de grupos no tienen representación en la Mesa.

El acuerdo aprobado condena "este acto de exaltación de terroristas" y expresa su "máxima repugnancia por esta manifestación de ensañamiento en la humillación de las víctimas de la banda terrorista ETA que pretende llevar a cabo la organización Ernai con la complicidad de la Alcaldía de EH Bildu".

Asimismo, la Mesa del Parlamento de Navarra "se adhiere a la exigencia cívica expresada por la asociación de víctimas COVITE" y emplaza al Ayuntamiento de Berriozar, al Gobierno de Navarra, al Defensor del Pueblo y a todas las instituciones públicas de Navarra a que "hagan todo lo posible para impedir la celebración de este humillante acto". La Mesa ha aprobado también trasladar la declaración a esas instituciones.

Por contra, no ha prosperado una declaración presentada por Vox, que, además de condenar el acto, instaba a la Delegación del Gobierno en Navarra y al Gobierno de Navarra "a su prohibición y al cese del consejero de Educación y de la consejera de Cultura o a quien sea el responsable si permiten finalmente que se lleve a cabo". PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin han votado en contra, UPN se ha abstenido, y PPN y Vox han votado a favor.

La parlamentaria de UPN Marta Álvarez ha rechazado "el execrable acto que se pretende hacer en la Escuela de Música Francisco Casanova de Berriozar, nada más y nada menos que en la Escuela de Música que lleva el nombre de un asesinado por ETA en esa localidad". "Es lamentable EH Bildu haya votado en contra con excusas baratas y también nos parece lamentable que Contigo se haya abstenido", ha señalado.

Álvarez ha añadido que "Bildu sigue en la suya, que es la de defender a los terroristas de ETA, y el PSN, blanqueándoles, pactando con ellos y dándoles las llaves de Navarra, lo que está haciendo es ayudarles en esa labor de defender a los terroristas de ETA".

El portavoz del PSN, Ramón Alzórriz, ha rechazado "la revictimización o el intento de revictimización de las víctimas del terrorismo de ETA con una propuesta en la Escuela de Música Francisco Casanova en Berriozar". "Estamos totalmente en contra de que se hagan ese tipo de charlas en un lugar que puede revictimizar a las víctimas del terrorismo de ETA, por lo tanto, hemos votado a favor de esa declaración propuesta por UPN", ha explicado.

Por contra, ha justificado su rechazo a la declaración de Vox, porque "intenta atacar al Gobierno y acusar a los consejeros y consejeras del Gobierno, como si fueran los que permiten o no este tipo de charlas".

El parlamentario de EH Bildu Adolfo Araiz ha explicado que su grupo ha votado en contra de las declaraciones de UPN y Vox porque "contiene referencias a EH Bildu que no son ciertas y suponen graves imputaciones que no podemos admitir" y además ha señalado que "se está presuponiendo que se trata, y leo textual, de 'un acto de exaltación de terroristas y una manifestación de ensañamiento en la humillación de las víctimas de ETA'".

Adolfo Araiz se ha mostrado "sorprendido de que tanto el PSN como Geroa Bai se hicieran eco de estas imputaciones" y hayan votado a favor de la declaración de UPN. "Son reiteradísimas las resoluciones de los juzgados centrales de la Audiencia Nacional con el apoyo de la Fiscalía que impiden la prohibición de actos similares al que se pretende porque se concluye que la vía penal no puede utilizarse de forma preventiva, que es lo que se está pretendiendo", ha afirmado.

El parlamentario foral ha considerado que "en esta ocasión" se ha planteado este tema porque la alcaldía de Berriozar es de EH Bildu pero ha señalado que, "por lo que conocemos del tema, a fecha de hoy todavía no hay una resolución administrativa del Ayuntamiento de Berriozar autorizando los actos concretos que en el marco del Topagune organizado por Ernai se vayan a desarrollar cada día en cada uno de los espacios municipales que se han solicitado". "El Ayuntamiento está en conversaciones con la entidad organizadora para distribuir los actos solicitados en los distintos locales municipales, por lo que no se ha autorizado todavía la realización de ningún acto en la Escuela de Música Francisco Casanova en relación con presos políticos ni nada parecido", ha asegurado.

Así, Araiz ha insistido en que "no hay ninguna autorización administrativa y se está presuponiendo no solo que existe para ese día y para ese local, sino además que se va a dar un contenido que supone un acto de exaltación del terrorismo y un acto de humillación a las víctimas". "Quien publique cualquier información al respecto en este sentido, debe de saber que no se ajusta a la realidad", ha indicado.

El parlamentario de Geroa Bai Pablo Azcona ha afirmado que su grupo ha apoyado tanto la declaración de UPN como la de EH Bildu, lo que "demuestra nuestro compromiso más allá de que compartamos o no algunas de las afirmaciones o el lenguaje utilizado en la declaración de UPN". Tras ello, ha destacado el compromiso de Geroa Bai de "no revictimizar a las víctimas, ninguna víctima debe sufrir la revictimización y estas declaraciones las teníamos que apoyar".

La parlamentaria del PPN Irene Royo ha pedido que se impida la celebración del acto y ha recordado que el grupo 'popular' ha presentado una moción en el Ayuntamiento en ese sentido. "Mostramos una vez más nuestro rechazo y condena a los actos de homenaje y reconocimiento público a los terroristas de ETA, actos que suponen un menoscabo de la dignidad de las víctimas del terrorismo, atacan el principio de convivencia democrática, y ofenden, humillan y victimizan nuevamente a las víctimas del terrorismo", ha señalado.

El parlamentario de Contigo-Zurekin Miguel Garrido ha afirmado que, "coincidiendo y estando de acuerdo con el rechazo al acto, porque entendemos que no respeta a las víctimas del terrorismo que ha habido en esta comunidad, nos hemos abstenido en la declaración porque con la manera de redactarla creemos que la intención era instrumentalizar la situación por parte de UPN".

Contigo-Zurekin ha pedido en la Mesa y Junta que "en una materia como la convivencia, en la que nuestra postura es que hay que alcanzar consensos, cuando se presente una cuestión de esta naturaleza, se trate de buscar un acomodo para que la podamos apoyar la mayoría de grupos de la Cámara". "UPN trata de demostrar que hay dos Navarras, una que condena al terrorismo y otra que no. No es cierto. Yo creo que la mayoría de esta comunidad tiene una posición unánime de condenar al terrorismo y creemos que -UPN- busca una redacción aposta para tratar de dividir a nuestra comunidad en vez de unirla", ha considerado.

El parlamentario de Vox Emilio Jiménez ha afirmado que "hay dos sujetos responsables de esta ignominia, unos son los delincuentes cachorros de Bildu, partido que tendría que estar ilegalizado; y otro es la connivencia de los Gobiernos socialistas".