El Parlamento considera que el Gobierno foral no ha cumplido la moción sobre dar a conocer las políticas de vivienda

PAMPLONA 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias del Parlamento de Navarra ha resuelto este miércoles que el Gobierno de Navarra no ha dado cumplimiento a la resolución por la que, a iniciativa de EH Bildu, se le instaba a "dar a conocer las políticas de vivienda pública que se han puesto en marcha".

En la votación sobre el cumplimiento de dicha moción, se han mostrado a favor PSN, Geroa Bai y Contigo-Zurekin, mientras que UPN, EH Bildu y PPN se han posicionado en contra.

La decisión de la Comisión se enmarca en el procedimiento que, en aras al control del cumplimiento de las mociones, se establece en el artículo 222 del nuevo Reglamento. En él se establece que, finalizado el plazo fijado para dar cumplimiento a la moción, el Ejecutivo foral dispone de quince días para rendir cuentas ante la correspondiente Comisión parlamentaria.

Haciendo uso de los mecanismos de examen y comprobación habilitados en el artículo 222, el parlamentario Mikel Zabaleta (EH Bildu) -puede realizarlo cualquiera de los grupos que hayan votado a favor de la moción- solicitó el día 19 de febrero someter a la consideración de la Comisión competente por razón de la materia la respuesta del Gobierno de Navarra a los requerimientos de la resolución aprobada en Comisión.

Desde que, a finales de la pasada legislatura, se aprobara el nuevo Reglamento, son ya "numerosas las ocasiones" en las que el Parlamento de Navarra ha enjuiciado la responsabilidad del Gobierno en relación con el cumplimiento de una resolución.