El Parlamento foral destina 117.000 euros a la realización de proyectos de Sensibilización y Educación al Desarrollo

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PAMPLONA 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Navarra ha resuelto la convocatoria de subvenciones para la realización de Proyectos de Educación para el Desarrollo y acciones de Sensibilización durante el ejercicio de 2026, con la distribución de los 117.000 euros consignados entre diez de las quince entidades que han concurrido.

La relación de asociaciones cuyas iniciativas se han hecho acreedoras a la ayuda instituida por el Legislativo Foral es la siguiente: ONGD Fundación Alboan (11.954,24 euros), ONGD Organización Navarra para Ayuda entre los Pueblos (12.000 euros), Agrupación de ONGDs Fundación Proclade Yanapay y Sed (11.989 euros), ONGD Asociación Navarra Nuevo Futuro (12.000 euros), ONGD Medicus Mundi Navarra Aragón Madrid (12.000 euros), ONGD Setem Navarra-Nafarroa (12.000 euros), ONGD Asamblea de Cooperación por la Paz (10.566 euros), ONGD Fundación Paz y Solidaridad de Navarra (12.000 euros), ONGD Asociación Comité Español de la UNRWA (12.000 euros) y ONGD Fundación Internacional de Solidaridad Compañía de María (10.490,76 euros).

La finalidad de la convocatoria es subvencionar intervenciones dirigidas a sensibilizar o formar en aspectos relacionados con problemas que afectan a los países en desarrollo y sus causas, así como facilitar la comprensión del mundo globalizado, provocando una actitud crítica y comprometida con la realidad, que genere compromiso y corresponsabilidad en la lucha contra la pobreza. Los proyectos deberán contribuir a la promoción de valores como la solidaridad, la justicia social, el desarrollo sostenible y la igualdad de género, en línea con la Agenda 2030 de Naciones Unidas, ha informado el Parlamento.

Se concede un importe máximo de 12.000 euros por solicitud, compatible con otras ayudas públicas o privadas que pudieran obtenerse, siempre que la suma de todas ellas no supere el coste de la actividad en cuestión.

Las actividades se desarrollarán dentro del ámbito territorial de la Comunidad foral y las intervenciones a subvencionar deberán ejecutarse en el ejercicio de 2026, a excepción de los supuestos en los que la actividad objeto de subvención se desarrolle en un período anual que no se corresponda con el del ejercicio presupuestario, que deberá estar finalizada para el 30 de junio de 2027.