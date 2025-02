El Parlamento foral pide informes jurídicos sobre las iniciativas de UPN para que condenados por terrorismo no den clase

PAMPLONA 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra ha suspendido la tramitación de las dos proposiciones de ley que había presentado UPN para evitar que condenados por terrorismo puedan ser contratados como docentes, a la espera de la elaboración de dos informes jurídicos.

En concreto, a iniciativa del PSN, emitirán informes los servicios jurídicos del Parlamento de Navarra y el Consejo de Navarra. Los socialistas consideran que las leyes de UPN pueden colisionar con la Constitución y con la ley estatal de subvenciones.

En concreto, UPN propone, por un lado, la modificación del decreto foral del Estatuto del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas de Navarra para exigir, a aquellos trabajadores con contacto habitual con personas menores de edad, que no tengan condena por sentencia firme por cualquier delito de terrorismo o de organización o grupo terrorista.

En segundo lugar, UPN propone la modificación de la ley foral de subvenciones para incluir la prohibición de ser beneficiario de ayudas a condenados por estos delitos o a entidades que les contraten o subcontraten para proyectos o actividades dirigidas que conlleven un trato repetido, directo y regular con menores de edad.

Al término de la Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra, el portavoz de UPN, Javier Esparza, ha criticado que "el PSN, desgraciadamente acepta el discurso de EH Bildu y plantea que todo siga igual". "Para nosotros las cosas no pueden seguir igual. UPN no va a considerar razonable ni va a apoyar que un exterrorista se dedique a formar a menores de edad", ha subrayado.

A juicio de Esparza, "el PSN está haciendo el mismo discurso que EH Bildu, pero hace algo más grave, el PSN ha hecho el trabajo a EH Bildu para proteger los derechos de los terroristas, porque es precisamente el PSN el que propone que se paralice la tramitación de las dos proposiciones de ley". "Lo que hace el PSN es empezar a poner trabas, empezar a poner palos en la rueda, empezar a bloquear, empezar a cuestionar. Y se paraliza la admisión a trámite y solicitan dos informes", ha criticado.

El portavoz de UPN ha afirmado que "está claro que este es un tema que les incomoda de entrada". "Parece que les molesta que sea UPN quien ponga una solución encima de la mesa. Y por otro lado, es evidente que el Partido Socialista tiene la Presidencia del Gobierno gracias a Bildu y no quiere incomodar a Bildu, pero de no querer incomodar a Bildu a salir públicamente a defender los derechos de los terroristas, me parece que hay un mundo y es un paso más en esta deriva que los socialistas están dando", ha asegurado.

Por parte del PSN, Ramón Alzórriz ha considerado que estas dos proposiciones "podrían vulnerar derechos fundamentales". "Se establece una sanción que implica la restricción de derechos por conductas por la que ya han sido condenados y han cumplido una sanción penal. Esto podría vulnerar el artículo 25.1 de la Constitución, que reconoce el derecho fundamenta a la reinserción social", ha señalado.

En todo caso, Alzórriz ha asegurado que "nos produce rechazo social y asco que haya exetarras que puedan estar dando clases a niños y niñas, pero creemos que la ley está por encima de todo".

Además, ha afirmado que "resucitar a ETA permanentemente no es positivo ni lo que quieren los ciudadanos y ciudadanas navarros". "Cuando todos estuvimos unidos derrotamos democráticamente a ETA, y creo que ese es el camino que debemos seguir", ha señalado.

Alzórriz ha insistido en que "es importante guardar la ley y proteger los derechos de todos y todas, y una vez se pronuncien los servicios jurídicos del Parlamento y el Consejo de Navarra tomaremos las decisiones pertinentes".

La portavoz de EH Bildu, Laura Aznal, ha afirmado que "se han pedido estos informes porque pueden colisionar con derechos fundamentales que se recogen en la Constitución, y con legislación básica de la ley estatal de subvenciones". Aznal ha explicado que el Parlamento ha pedido que los informes se emitan con carácter de urgencia y "en tanto no los conozcamos queda suspendida la admisión a trámite" de las dos proposiciones.

El portavoz de Geroa Bai, Pablo Azcona, ha respaldado la elaboración de estos informes y ha considerado que las proposiciones de ley "van en contra de derechos fundamentales y derechos constitucionales". "Es positivo tener esos dos informes antes de seguir adelante con cualquier tramitación ante las dudas que han surgido", ha señalado.

Pablo Azcona ha afirmado que "no tiene que haber políticas de excepción en ningún caso" y ha defendido que "la reinserción es una de las patas fundamentales del sistema penitenciario".

La parlamentaria del PPN Irene Royo ha señalado que las proposiciones de ley de UPN son "adecuadas" y ha afirmado que "cada vez es más importante la educación en valores y uno de los valores que se tienen que defender en la escuela son los derechos humanos".

La portavoz de Vox, Maite Nosti, ha afirmado que las proposiciones de UPN "son necesarias porque no se puede consentir que un criminal esté adoctrinando a nuestros niños". Además, ha señalado que "tenemos muchos exetarras que están trabajando en la Administración agarrándose a aquello de que cumplieron cárcel en Francia". "Nos parecen muy interesantes las proposiciones de UPN", ha señalado.