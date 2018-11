El Parlamento foral rechaza las dos enmiendas de totalidad a los Presupuestos de Navarra para 2019

Publicado 22/11/2018 12:27:34 CET

El pleno del Parlamento de Navarra ha rechazado este jueves las enmiendas a la totalidad presentadas por UPN y PPN al proyecto de Presupuestos Generales de Navarra para 2019, que serán las últimas cuentas de esta legislatura.

Las enmiendas han recibido el voto en contra de Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Orain Bai e Izquierda-Ezkerra, mientras que el PSN se ha abstenido, por lo que UPN y PPN solo han sumado sus votos a favor.

De esta forma, el proyecto pasará ahora a ser debatido en comisión, donde se analizarán las enmiendas, varios cientos, que han presentado todos los grupos para introducir modificaciones. Posteriormente, los Presupuestos volverán al pleno del Parlamento para su aprobación definitiva.

En la defensa del proyecto, el consejero de Hacienda y Política Financiera del Gobierno de Navarra, Mikel Aranburu, ha afirmado que estos presupuestos son "una base sólida para avanzar en el desarrollo económico, el empleo, los derechos sociales, el sistema educativo, la mejora de calidad de los servicios y la mejora de las políticas de igualdad entre mujeres y hombres".

Además, ha asegurado que el proyecto refleja "una sintonía y complicidad entre los grupos parlamentarios que apoyan al Gobierno y los distintos departamentos, se va constituyendo un presupuesto mucho más acorde con las necesidades de la ciudadanía, siempre con el acuerdo programático, que hemos tenido presente en todo momento".

CRÍTICAS DE UPN Y PPN

En defensa de la enmienda a la totalidad, el parlamentario de UPN Carlos García Adanero ha afirmado que el cuatripartito lleva "cuatro años castigando fiscalmente a las familias navarras" y ha señalado que "todo empezó en diciembre de 2015 cuando decidieron que todo aquel que cobrara más de 19.500 euros en Navarra era rico y se hizo una subida indiscriminada de impuestos".

Sin embargo, ha señalado que el incremento de la recaudación "no lo está notando la gente". "A las personas no les ha llegado esa mejoría en sanidad, en educación o en servicios sociales. ¿En qué han gastado el dinero? En el plan de empleo no lo han gastado, ni en carreteras, ni en desarrollo económico. No han igualado las pensiones de viudedad al SMI, ni lo han gastado en dependencia, ni en cooperación al desarrollo. En euskera han quintuplicado las partidas. Tanta recaudación y al final la gente no lo está notando", ha afirmado.

También crítica con el proyecto, la portavoz del PPN, Ana Beltrán, ha afirmado que los presupuestos "están hechos por nacionalistas vascos y grupos de extrema izquierda, y sus criterios son antagónicos a los del PP". "Creemos en unos presupuestos que fomenten la iniciativa privada, la reducción de impuestos, la creación de empleo a través de la inversión, la prudencia en el gasto", ha señalado.

Según Ana Beltrán, "este Gobierno no sabe gobernar ni gestionar y se dedica fundamentalmente a regalar dinero público a los afines a costa de quitárselo a los demás, fundamentalmente a los que no son afines, y es a lo que se ha dedicado el Gobierno de Navarra durante más de tres largos años".

El parlamentario de Geroa Bai Jokin Castiella ha afirmado que en 2015 se produjo "un cambio de rumbo" presupuestario tras tres prórrogas consecutivas en la legislatura anterior y, frente a quienes consideran que las cuentas están elaboradas "por peligrosos nacionalistas vascos y personas de extrema izquierda", ha indicado que "los discursos del apocalipsis se van desmontando" y ha afirmado que "más de la mitad de los presupuestos se destinan a educación, sanidad y derechos sociales".

Por parte de EH Bildu, Bakartxo Ruiz ha indicado que UPN y PPN "hacen ruido y poco trabajo serio" con sus enmiendas a la totalidad y "evidencian su incapacidad ante una mayoría plural que ha sido capaz de mantener el compromiso que asumió en 2015". "Estamos en camino de aprobar por cuarto año unos Presupuestos que le dan la vuelta a las políticas antisociales y a los recortes y el cambio sigue adelante. Es lo que no soportan UPN y PPN", ha asegurado.

El portavoz de Podemos-Orain Bai, Carlos Couso, ha considerado que UPN y PPN se sienten en "la obligación como oposición de destruir al Gobierno para recuperar el poder cuanto antes y así se ven en la obligación de presentar enmiendas a la totalidad, pero seguramente este proyecto le gusta más a UPN que a nosotros, e incluso le gusta más a UPN que al Gobierno, porque vamos a dedicar mil millones a pagar la deuda que dejó UPN". Tras ello, ha respaldado el acuerdo alcanzado en el cuatripartito para presentar enmiendas por valor de 20 millones de euros con el fin de introducir cambios en las cuentas.

La parlamentaria del PSN Ainhoa Unzu ha justificado la abstención de su grupo a las enmiendas a la totalidad porque el Gobierno ha introducido algunos aspectos que los socialistas han reclamado a lo largo de la legislatura, aunque ha afirmado que "no son para nada los Presupuestos que hubiéramos presentado". "Falta ambición, un verdadero proyecto de futuro, una apuesta decidida por la I+D o la educación pública", ha señalado, para afirmar que el Gobierno "no ha aprovechado el viento de cola favorable para la economía".

Por último, el parlamentario de Izquierda-Ezkerra José Miguel Nuin ha valorado que el cuatripartito ha alcanzado el cuarto acuerdo presupuestario de la legislatura, por lo que ha defendido que existe "estabilidad presupuestaria y estabilidad política". "No hay por dónde criticar el cambio tan importante que se le ha dado a los Presupuestos en comparación con la legislatura pasada. Navarra está liderando el crecimiento económico en España", ha afirmado, para señalar que "los recortes han desaparecido" y ha habido "un ritmo firme de expansión presupuestaria".