El Parlamento insta al Gobierno foral y central a no contratar a empresas que contribuyan a actos de "genocidio"

PAMPLONA 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlamento de Navarra ha aprobado este jueves una moción de Contigo-Zurekin en la que se insta al Gobierno foral y al Gobierno central "a impulsar las iniciativas necesarias para garantizar" que, tanto en los encargos de obras y servicios, como en la compra pública y en los procedimientos de subvenciones, se excluya a "todas aquellas personas jurídicas que participen, directa o indirectamente", en actividades "que contribuyan" a actos "constitutivos de genocidio, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad o apartheid, conforme al Derecho Internacional".

La moción ha contado con el apoyo de PSN, EH Bildu, Geroa Bai, Contigo-Zurekin y el rechazo de UPN, PPN, Vox y la parlamentaria no adscrita, Maite Nosti. En un primer punto, la Cámara emplaza a ambos Ejecutivos "a impulsar las iniciativas necesarias para garantizar que, por medio del requerimiento de declaraciones responsables, de verificaciones mediante fuentes rigurosas y confiables y/o a través de cualquier otra herramienta que considere oportuna, y tanto en los encargos de obras y servicios, como en las compras pública y en los procedimientos de subvenciones, se excluya a todas aquellas personas jurídicas que participen, directa o indirectamente, en actividades económicas, comerciales, logísticas o tecnológicas que contribuyan al mantenimiento, ejecución o facilitación de actos constitutivos de genocidio, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad o apartheid, conforme al Derecho Internacional".

En un segundo epígrafe, se insta al Gobierno de Navarra a "crear un listado de aquellas personas jurídicas de las que haya verificado, mediante fuentes rigurosas y confiables, que han participado en los últimos cinco años, directa o indirectamente, en actividades económicas, comerciales, logísticas o tecnológicas que contribuyan al mantenimiento, ejecución o facilitación de actos constitutivos de genocidio, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad o apartheid, conforme al Derecho Internacional".

Con el objetivo de aportar "mayor concreción del objetivo de la moción", EH Bildu ha presentado una enmienda, aceptada por el grupo proponente, en la que se apuesta por modificar la Directiva 2014/24/UE, sobre contratación pública, y la Directiva 2014/23/UE, relativa a la adjudicación de contratos de concesión; Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos.

En nombre de Contigo-Zurekin, Miguel Garrido ha mencionado "lo que sucede no solo en Palestina", sino también en Sudán, Ucrania, la República Democrática del Congo o Myanmar. La moción, ha dicho, "ni siquiera llega" a "hablar de un boicot directo al Estado de Israel" ni "tratamos de pedir" al Gobierno de Navarra que "luche contra esa injusticia". "Simplemente les pedimos que no la financiemos. Hoy en día, con dinero público, estamos financiando esas actividades que contribuyen a esas violaciones masivas de derechos humanos en todo el mundo", ha criticado.

Javier Esparza, de UPN, ha considerado que "en algunas cuestiones yo creo que hasta es ilegal esta moción" y ha planteado "quién va a hacer esas listas" y "con qué garantías". "A nosotros las listas excluyentes, sectarias, las que intentan señalar, estigmatizar, nos apestan", ha dicho, tras preguntar "por qué no tienen que salir de las instituciones y del ámbito público en Navarra los que apoyan a los terroristas". A su juicio, la moción "sirve para que quien gobierna, que son ustedes mismos, se laven las manos" con "un discurso vacío, que queda muy bonito pero que no es efectivo".

Desde el PSN, Ainhoa Unzu ha trasladado que Navarra "no va a contribuir a violaciones de los derechos humanos" con dinero público, si bien lo que plantea la moción es "técnicamente muy complejo" y "muchas veces lo que deseamos políticamente roza lo imposible en términos de gestión". Sin embargo, "pese a esa extrema complejidad que supone" para la Administración, "lo que no vamos a hacer es renunciar a dar pasos decididos en esa dirección". Aunque "el camino no es nada fácil", ha subrayado que "la complejidad no puede ser es una excusa para la inacción".

Irati Jiménez, de EH Bildu, se ha mostrado "de acuerdo" con el objetivo que se plantea en la moción, ya que "no podemos ser cómplices ante las violaciones del derecho internacional". Sin embargo, "algunas peticiones que se mencionan en esta moción no se deciden aquí", por lo que ha defendido las modificaciones normativas incluidas en la enmienda de EH Bildu, ya que "ustedes, que tienen responsabilidades tanto en el Gobierno del Estado como en el de Navarra, pueden impulsar actuaciones políticas en distintos espacios administrativos".

Desde Geroa Bai, Mikel Asiain ha compartido "plenamente" la "indignación ética y política que rezuma esta moción", y ha hecho referencia al "genocidio del pueblo palestino" porque "es el referente más sangrante que estamos viviendo en estos momentos, aunque no debiéramos olvidar otros conflictos". "Hoy desde Navarra tenemos una oportunidad de no ser cómplices", ha subrayado, tras añadir que "sabemos que su aplicación no será fácil", pero "frente a un genocidio no hay neutralidad posible".

Irene Royo, del PPN, ha remarcado que la moción es "una declaración de intenciones, porque jurídicamente vemos difícil su implementación". En lo referente a las compras públicas, "su postura nos parece una hipocresía, porque ustedes están gobernando a nivel nacional, y el nuevo plan de defensa español incluye la compra a Israel de material militar". También ha criticado que la "incoherencia y cinismo" de EH Bildu "no tiene límites y además es dolorosa", ya que "vienen a dar lecciones pero todavía no han condenado el terrorismo de ETA".

Por parte del Grupo Mixto (Vox), Emilio Jiménez ha considerado que esta moción "es un ejercicio de hipocresía, de cinismo y de analfabetismo político y jurídico". A su juicio, "es un auténtico ataque, por no decir disparate, a la separación de poderes y a un Estado de Derecho", y es "un homenaje a un Estado totalitario". "Huele a dictadura añeja y solo es un brindis al sol a costa del sufrimiento humano", ha dicho, tras pedir que "no sean cobardes" y comiencen "dando ejemplo y rompan relaciones con Bildu, brazo político de ETA".