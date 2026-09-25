El Parlamento muestra su voluntad de que Navarra sea referente de "gobierno progresista, social y feminista"

La portavoz del PSN-PSOE en el Parlamento de Navarra, Ainhoa Unzu, durante el debate sobre el Estado de la Comunidad, en el Parlamento de Navarra, a 24 de septiembre de 2026, en Pamplona, - Eduardo Sanz - Europa Press

PAMPLONA, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlamento de Navarra, que este viernes celebra la segunda sesión del Debate del Estado de la Comunidad, ha aprobado tres resoluciones conjuntas presentadas por los socios de Gobierno, PSN, Geroa Bai y Contigo-Zurekin, y apoyadas también por EH Bildu, una de ellas en la que la que la Cámara foral muestra su voluntad de que "Navarra siga siendo un referente de gobierno progresista, social, feminista, ecologista y europeísta".

Defiende además que sea un gobierno "construido sobre la pluralidad existente en nuestra Comunidad, cuya acción política se centre en las personas (la vivienda, el empleo de calidad, los servicios públicos, la igualdad y la protección de quienes más lo necesitan), garantizando la suficiencia de los recursos públicos para el fortalecimiento del sistema de bienestar como pilar fundamental de igualdad de oportunidades".

En dicha resolución, en otro de los puntos aprobados, el Parlamento manifiesta su "preocupación" por "la extensión, en el mundo y en el Estado, de discursos y políticas que ponen en riesgo la democracia, el Estado de Derecho y los derechos y libertades conquistados". Reafirma asimismo su compromiso con "la defensa de las instituciones democráticas, del Estado del Bienestar y de la convivencia como herramienta para lograr una sociedad cohesionada como garante de las libertades, derechos y bienestar común con el fin de demostrar que es posible gobernar desde una sociedad abierta, plural, solidaria y orgullosa de su historia y sus tradiciones, alejada de la confrontación y poniendo a las personas en el centro de la acción política".

EN SALUD

Además, otra resolución conjunta se centra en materia de salud y apuesta por continuar con el desarrollo de la Estrategia de Salud Comunitaria en Atención Primaria para "actuar sobre los determinantes de la salud que fundamentan el bienestar de la ciudadanía promoviendo la colaboración con agentes de la comunidad (ayuntamientos, asociaciones, empresas, etc.), favoreciendo la educación para la salud grupal e incentivando a que los y las profesionales continúen implicándose en los procesos comunitarios de su zona".

Además, aboga por continuar también con la implantación de la Estrategia de Telemedicina que "permite llevar la asistencia a cualquier punto de la Comunidad foral respetando los principios de equidad, cohesión territorial, seguridad y calidad", y ampliar las plataformas ya instaladas a otros servicios cuya atención y monitorización telemática sea posible.

En un tercer punto, piden continuar con "el refuerzo tanto de los recursos humanos como técnicos que permitan al sistema de salud público de Navarra adaptarse a las nuevas prácticas sanitarias y garantizar la sostenibilidad del sistema".

También, se aprueba extender la Estrategia de Medicina Personalizada de Precisión como "herramienta que permite un abordaje preventivo, diagnóstico y terapéutico personalizado más eficaz y más seguro para la ciudadanía considerando las características individuales de cada persona (genes, estado de salud, estilo de vida, edad, sexo y sus circunstancias personales) para valorar las alternativas terapéuticas más eficaces en función del paciente".

Y en un quinto punto, se acuerda trabajar de la mano de los profesionales, grupos parlamentarios, sindicatos, colegios profesionales, asociaciones de pacientes y empresas relacionadas con el ámbito de la salud para "tomar las decisiones oportunas para adaptar el sistema sanitario público y superar los retos instaurados para todo el Sistema Nacional de Salud con el mayor consenso posible".

VIVIENDA

En la tercera resolución presentada por los tres socios se aborda el tema de la vivienda y se reafirma la Cámara en que "la vivienda es un derecho fundamental e indispensable para que todas las personas puedan desarrollar una vida digna". Insta al Gobierno de Navarra a "seguir luchando contra la especulación con la vivienda y a mantener inquebrantable su compromiso con una política de vivienda que ponga en el centro a las personas".

Además, el Parlamento de Navarra insta al departamento de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias a realizar los informes preceptivos necesarios y evaluar jurídicamente las posibilidades de simplificación del concepto y proceso de declaración de Vivienda Deshabitada de la ley foral 10/201 del derecho a la Vivienda en Navarra.

También insta al departamento a que una vez realizada dicha evaluación jurídica, promueva "las modificaciones legislativas necesarias para favorecer la declaración de vivienda desahabitada en nuestra Comunidad".