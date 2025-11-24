El Parlamento de Navarra acoge unas jornadas para reflexionar sobre la Lorafna

PAMPLONA, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Parlamento de Navarra, Unai Hualde, ha inaugurado este lunes las jornadas 'Repensar la LORAFNA para una sociedad avanzada', organizadas en el marco del convenio firmado por el Legislativo con el Centro Asociado de la Uned en Pamplona. El objetivo del encuentro es profundizar en la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de reintegración y amejoramiento del Régimen Foral de Navarra para reflexionar sobre su adaptación a los nuevos tiempos y a la nueva realidad de Navarra.

En su intervención de apertura, el presidente del Parlamento ha destacado la relevancia de este foro académico, que se celebrará durante tres sesiones —lunes, martes y miércoles— con un “interesante y productivo programa”, ya que “puede aportar de manera significativa al trabajo parlamentario que se está realizando en la Ponencia de estudio para la actualización de la LORAFNA, así como al alumnado de la UNED y a la ciudadanía interesada en conocer en profundidad la Ley que enmarca nuestro autogobierno”.

Hualde ha puesto en valor la colaboración entre el Parlamento y las universidades de Navarra, señalando que “los convenios suscritos están contribuyendo significativamente a la actividad institucional, legislativa y social de esta Cámara”. Asimismo, ha recordado que en esta legislatura se ha incorporado al marco de colaboración el centro de la UNED Pamplona.

En relación con el desarrollo del autogobierno, el presidente ha señalado que, transcurridos 43 años desde la aprobación de la LORAFNA, Navarra mantiene todavía competencias pendientes de transferencia. Ha indicado que “los distintos gobiernos del Estado han mostrado reiteradas reticencias a completar dichas transferencias”, si bien ha reconocido los avances alcanzados en las últimas legislaturas gracias a los acuerdos entre las fuerzas políticas de la Comunidad. En este sentido, ha reiterado la posición institucional del Parlamento de Navarra, reclamando al Estado “el pleno cumplimiento del autogobierno y del régimen competencial que los navarros y navarras tenemos reconocido por ley”.

Unai Hualde ha defendido la necesidad de actualizar la LORAFNA: “No es algo intocable. La sociedad avanza, las instituciones han cambiado y es lógico que nuestra Ley Orgánica se adapte a los nuevos tiempos”. En ese sentido, ha añadido, confía en que el trabajo desarrollado durante esta legislatura concluya “con una propuesta de modificación que refuerce el autogobierno, las instituciones y mejore Navarra”.

El presidente ha concluido agradeciendo la participación de las personas ponentes y la colaboración de la UNED Pamplona en la organización de unas jornadas que “contribuyen de manera decisiva a la reflexión sobre los retos de la Navarra del presente y del futuro”.

Luis Cortés, secretario adjunto de la UNED Pamplona, ha mostrado su satisfacción por el “éxito y la respuesta” que están teniendo las actividades enmarcadas en el convenio firmado por la UNED y la Cámara Legislativa, y ha puesto en valor el “curso de extensión universitaria” que se inaugura este lunes, ya que tiene en cuenta “todos los ángulos necesarios para la transferencia de conocimiento”.

Cristina Zoco, profesora de Derecho Constitucional y directora de las jornadas, tras agradecer al Parlamento la oportunidad de celebrar este encuentro, que “pretender ofrecer un espacio para la reflexión crítica”, ha contextualizado el proceso de aprobación de la Ley Orgánica de reintegración y amejoramiento del Régimen Foral de Navarra, así como las reformas realizadas hasta ahora.

A continuación, Roldán Jimeno, catedrático de Historia del Derecho de la UPNA, ha abordado el proceso de elaboración de la LORAFNA en su contexto histórico mediante una ponencia introductoria en la que ha examinado el contexto histórico y jurídico que anidó la Ley 13/1982, “hito que democratizó la realidad de Navarra y que supuso el punto y final de una larga transición histórica marcada por la violencia de la época y su inevitable incidencia en la política de aquellos años”.

En cuanto a la actualización de la Lorafna, Jimeno ha apuntado que, “antes de mirar hacia el futuro, es fundamental ponerse las gafas de la historia para saber de dónde viene la Ley y entender cómo fue hija de un determinado momento”.

Seguidamente, Silvia Doménech, letrada mayor del Parlamento de Navarra, ha resaltado el “carácter parlamentario del esquema institucional navarro” y ha examinado la regulación de la Cámara representativa en el Amejoramiento, deteniéndose en sus “funciones de especial relevancia”, entre las que se consigna la “aprobación de las propuestas de reforma de la propia Lorafna”.

A ese respecto, ha invitado a “reflexionar” sobre la posibilidad de que el Parlamento, “en cuanto representante de la ciudadanía, participe en el proceso de reforma del Amejoramiento” de una manera integral y “no solo tras la adopción del acuerdo entre Ejecutivos, sin más margen que el de limitarse a aprobar o rechazar la propuesta pactada por Madrid y Navarra". "No es un tema nuevo, son varios los expertos que se han pronunciado en tal sentido”, ha señalado, y se ha referido a la ponencia que tendrá lugar el miércoles, a las 16 horas para abordar este tema.

Por otra parte y tras subrayar la “autonomía normativa, funcional y presupuestaria” de la Cámara, concretada en un Reglamento que ha sido objeto de una “revisión total”, con la aprobación del nuevo Reglamento en marzo de 2023, Doménech ha aludido a la norma con rango de ley que rige el funcionamiento del Legislativo, un “precepto de especial trascendencia que, sometido al control del Tribunal Constitucional, asegura la independencia del Parlamento frente al Ejecutivo”.

A su parecer, esa capacidad de “autorregulación” materializada en el Reglamento no suele ser objeto de grandes disputas, prueba de ello es que, “pese a la mayoría absoluta que exige su aprobación y reforma, se han conocido ya seis reglamentos, algo que choca con el inmovilismo del Congreso, cuyas normas de organización, funcionamiento y desarrollo siguen siendo esencialmente las mismas que en 1982”.

Para finalizar y en previsión de una futura reforma del Amejoramiento, la letrada mayor ha lanzado una serie de propuestas, tales como dar cabida en el texto a la Junta de Portavoces, “órgano político por excelencia”, así como a los grupos parlamentarios, “protagonistas de la actividad parlamentaria”. Asimismo, Domenech ha abogado por determinar en el propio Amejoramiento las funciones de la Comisión Permanente, del mismo modo que lo hace la Constitución respecto de la diputación permanente en su artículo 78.

Para finalizar el primer día de las jornadas, Isabel Cañas, letrada del Parlamento de Navarra, ha puesto el foco en otras posibilidades de reforma sobre ciertos aspectos que se estiman “mejorables” tras más de 40 años de funcionamiento del Parlamento, “un periodo suficientemente amplio para constatar aciertos y también errores”.

En ese sentido, y tras admitir la “dificultad que entraña el procedimiento de reforma del Amejoramiento”, Cañas ha propuesto la previsión de las comisiones de investigación en el texto, así como la posible eliminación del aforamiento de los miembros del Parlamento y del presidente y de los miembros de la Diputación Foral, un cambio “que ya se ha realizado en otras Comunidades Autónomas y cuya conveniencia ha sido señalada por el Consejo General del Poder Judicial”.