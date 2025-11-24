El Parlamento de Navarra acuerda otorgar su máxima distinción al pueblo palestino

La Medalla será recogida por v. (EUROPA PRESS) -

La Mesa del Parlamento de Navarra ha aprobado un acuerdo por el que se concede la Medalla de la Cámara al pueblo palestino, que se entregará al embajador extraordinario y plenipotenciario del Estado Palestino en España y a la Asociación Salam Gaza Nafarroa, "en reconocimiento y agradecimiento a todas las personas, entidades, colectivos e instituciones de Navarra que se han movilizado contra la barbarie cometida contra Palestina".

La entrega de la Medalla del Parlamento tendrá lugar el próximo 1 de diciembre, en el Salón de Plenos, en un acto organizado en el marco del programa de actividades confeccionado con motivo del Día de Navarra 2025.

El acuerdo aprobado dice que "como es sobradamente conocido, durante los últimos dos años y medio hemos asistido a una brutal masacre por parte del Gobierno de Israel contra la población palestina en la franja de Gaza". "Una ofensiva militar que ha provocado la muerte de miles de personas, así como el desplazamiento de una buena parte de esta población, y la práctica destrucción de las infraestructuras más esenciales", añade.

Indica el texto que "la sociedad navarra ha asistido con indignación e impotencia a través de los medios de comunicación a las sobrecogedoras imágenes de un conflicto que ha rebasado todos los límites de crueldad imaginables, incluyendo los bloqueos de ayuda humanitaria enviada desde todo el mundo".

"Esa indignación ha provocado una masiva movilización de la sociedad navarra, canalizada mediante diferentes actos de protesta organizados por diversas entidades y asociaciones. Las acciones de denuncia de la brutal situación de vulneración de los derechos humanos contra la población palestina han sido también revulsivos para alcanzar amplios acuerdos por parte de las instituciones representativas de esta Comunidad rechazando la situación y reclamando la implicación de la comunidad internacional para parar una situación calificada por amplios sectores de la sociedad como un auténtico genocidio", expone.

Según recoge el texto, "los acuerdos internacionales alcanzados hace unas semanas abrieron una vía a la esperanza, aunque, lamentablemente, seguimos asistiendo a episodios de violencia y asesinatos indiscriminados en la franja que siguen haciendo necesario reclamar una paz definitiva y duradera que acabe con esta pesadilla".

En declaraciones a los medios de comunicación tras la Mesa y Junta de Portavoces del Legislativo, la parlamentaria de UPN Cristina López ha señalado que se trata de "una decisión del presidente del Parlamento en la que los grupos no intervenimos" por lo que ha mostrado "respeto" a la decisión.

Desde EH Bildu, Laura Aznal ha manifestado que "nos alegramos mucho" de la decisión de otorgar la medalla al embajador del Estado de Palestina en España y ha afirmado que "es una muy merecida distinción por parte de este Parlamento".

El portavoz del PPN, Javier García, ha señalado que se han enterado este lunes de la concesión de la medalla, que "evidentemente no compartimos". "No hemos analizado el criterio para dar esta medalla del Parlamento porque lo hemos conocido en la Mesa y Junta de Portavoces y valoraremos estar presentes en esta medalla según los criterios que hayan influido a la hora de esta medida", ha dicho.

Emilio Jiménez, de Vox, no ha compartido la entrega de la medalla del Parlamento de Navarra al embajador de Palestina, "como si no hubiera más personas en Navarra que son merecedoras de esta tan alta distinción", ha afirmado.