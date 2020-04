El Parlamento de Navarra aprueba una dotación de 51 millones para medidas ante el coronavirus

Navarra Suma y PSN han vuelto a escenificar sus discrepancias en torno a la gestión de la crisis por parte del Gobierno foral

PAMPLONA, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlamento de Navarra ha aprobado este miércoles por unanimidad los tres proyectos de ley presentados por el Gobierno foral para garantizar la dotación económica del fondo destinado a la lucha contra el coronavirus. Suponen en total un gasto de 51,6 millones de euros.

En concreto, el primer proyecto de ley foral contempla la concesión de un crédito extraordinario por importe de 23.192.552 euros para cubrir las necesidades derivadas de la adopción de medidas de carácter extraordinario y urgente; y el segundo proyecto tiene por objeto la concesión de un suplemento de crédito de 28.427.728,25 euros. La financiación de estos créditos se realizará con los mayores ingresos previstos en la partida presupuestaria del remanente de tesorería, por un importe total de 51.620.280,25 euros.

En el tercer proyecto, con el objetivo de agilizar la gestión, se ha aprobado modificar la ley foral de Presupuestos Generales de Navarra para este año, en virtud de la cual tendrán la consideración de ampliables todas las partidas existentes o que fuera necesario crear durante el presente ejercicio presupuestario para financiar las medidas extraordinarias de lucha contra el coronavirus.

El pleno se ha desarrollado sin presencia de medios de comunicacion y se ha ofrecido por streaming. Se han reunido únicamente en el salón de Plenos la presidenta de Navarra, María Chivite, los dos vicepresidentes, Javier Remírez y José María Aierdi, el presidente del Parlamento, Unai Hualde, la vicepresidenta primera de la Cámara, Inma Jurío, los secretarios Juan Luis Sánchez de Muniáin y Maiorga Ramírez, y los portavoces de los seis grupos con representación en la Cámara. El resto de electos ha formalizado la delegación del voto, cuestión voluntaria pero recomendada por razones sanitarias de interés público, dada la imposibilidad de celebrar, ya sea presencial o telemáticamente, plenos con los 50 representantes.

El consejero de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior del Gobierno de Navarra, Javier Remírez, ha afirmado que la "prioridad" del Ejecutivo ha sido "la atención de la crisis desde el punto de vista sanitario", aunque ha señalado que "al mismo tiempo que tratamos de atender las prioridades sanitarias y sociosanitarias, hemos puesto en marcha medidas de carácter social y económico para afrontar esta situación que dibuja ya una grave crisis".

Javier Remírez ha afirmado que habrá nuevas medidas y "seguiremos tratando de paliar las consecuencias de esta emergencia sanitaria, todo ello desde la búsqueda del máximo consenso".

El portavoz de Navarra Suma, Javier Esparza, ha afirmado que ha "echado en falta una mínima autocrítica" en la intervención del consejero y ha dicho que le "ha sonado a autocomplacencia". "La anticipación era fundamental para tomar decisiones, y sin embargo no hay anticipación del Gobierno, seguimos sin solucionar muchos de los problemas que no estaban solucionados hace tres semanas", ha dicho.

Además, ha señalado que es necesaria la coordinación con el Gobierno de España y el resto de Comunidades Autónomas, pero ha cuestionado que "parece que no se pueden tomar decisiones para la realidad concreta que representa la sociedad navarra; otras Comunidades lo están haciendo y no por eso están siendo desleales". Esparza ha dicho que el Gobierno foral "puede contar con Navarra Suma, pero ese apoyo no significa que estemos de acuerdo en todas las medidas que se están adoptando ni en la gestión que el Gobierno está haciendo de la crisis". "Creemos que en muchas cosas se está actuando tarde y en algunas, de forma errónea", ha afirmado.

El portavoz del PSN, Ramón Alzórriz, ha preguntado a Esparza "de qué anticipación habla, de qué apoyo al Gobierno habla". "¿Qué supone la anticipación? ¿Informarle primero a usted o ejecutar las medidas que está reclamando la ciudadanía? ¿De qué habla? ¿De meter enmiendas a leyes en el anterior pleno con medidas que ya estaban ejecutadas por el Gobierno? Señor Esparza, es un mal árbitro, porque los árbitros tienen que ejecutar en el momento, que es lo que hace el Gobierno, pero es que Esparza ve las jugadas y se sigue equivocando", ha dicho.

Alzórriz ha afirmado que los tres proyectos de ley significan "un gasto de 51 millones para implementar las partidas en medidas sanitarias, educativas, sociales, económicas y de digitalización de nuestra Comunidad". "Son 51 millones en medidas urgentes en menos de un mes. No sé de qué anticipación habla el señor Esparza, no sé si se ha leído los tres proyectos de ley", ha señalado.

La portavoz de Geroa Bai, Uxue Barkos, ha considerado que "podemos decir que el plan está funcionando en lo que a materia de salud implica, con todas las cautelas", y ha afirmado que hay que trabajar también "en las consecuencias sociales y económicas de esta crisis sanitaria". En ese sentido, ha incidido en que se están adoptando medidas "en materia de vivienda, ayudas alimentarias, fiscales, económicas, para todos lo sectores que están sufriendo los rigores de esta crisis sanitaria".

Uxue Barkos ha dicho, dirigiéndose a Navarra Suma, que "hay que adelantarse, pero no hay que precipitarse" y ha considerado que "hay una cierta precipitación" en algunas propuestas. No obstante, ha animado a que se produzca un entendimiento entre los grupos parlamentarios "para acompañar al Gobierno en materia de hacer el mejor uso posible del remanente de tesorería".

La portavoz de EH Bildu, Bakartxo Ruiz, ha dado su apoyo a los tres proyectos de ley porque "dan sustento jurídico al gasto que está realizando y que va a realizar el Gobierno y porque se le da la capacidad para hacer una gestión ágil de los Presupuestos".

Bakartxo Ruiz ha afirmado que "tenemos muy claro que en Navarra ni el Gobierno ni los ayuntamiento se pueden quedar esperando como en la crisis de 2008". "La salida tiene que ser distinta a la que se dio en 2008. Todas las administraciones tienen que poner sus recursos para hacer frente a esta crisis. En 2008 no se hizo así, se tendió a reducir el gasto y ahora creemos que es necesario que todas las administraciones pongan sus recursos para garantizar la salud y el bienestar de los ciudadanos", ha dicho.

El portavoz de Podemos, Mikel Buil, ha señalado que "tenemos un sistema de salud que está preparado para seguir afrontando esta epidemia y que cuenta con todos los recursos disponibles de la Administración para reducir la mortalidad y los contagios".

Así, ha afirmado que "los créditos que estamos aprobando financian muchas de las medidas que hemos aprobado de forma extraordinaria, como un plan de contingencia en residencias, garantizar la alimentación de los niños que no tienen los recursos necesarios, comprar material sanitario, o contratación de profesionales sociosanitarios". "Estamos haciendo una aprobación de unas medidas que son absolutamente necesarias y que deberían generar consenso como lo han hecho, ya que al fin y al cabo van a salir por unanimidad", ha destacado.

Por último, la portavoz de Izquierda-Ezkerra, Marisa de Simón, ha apoyado que "se destinen todos los recursos humanos y materiales necesarios para proteger a la población, principalmente de la enfermedad, que es lo más urgente, y de la precariedad".

De Simón ha compartido "el refuerzo de los servicios públicos para dar respuesta a la ciudadanía". "Lo inmediato es el cuidado de la salud de toda la ciudadanía, cuidar a todo el personal sanitario, pero es urgente también mantener la economía de las casas como se está haciendo, el pago del alquiler, el pago de la factura de la electricidad, la hipoteca, el cuidado de personas dependientes, de mayores, de enfermos. Son medidas que va a haber que mantener en el tiempo, y que va a ser necesario complementar", ha asegurado.