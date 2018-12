El Parlamento de Navarra aprueba los Presupuestos para 2019, los últimos de la legislatura

Actualizado 20/12/2018 12:26:23 CET

La oposición critica duramente al cuatripartito por no incorporar la devolución de las retenciones de IRPF a las madres

PAMPLONA, 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

El cuatripartito ha sacado adelante este jueves en el pleno del Parlamento los Presupuestos Generales de Navarra para 2019, las últimas cuentas de la legislatura, que han sido rechazadas y duramente criticadas por la oposición por no incluir la devolución de las retenciones de IRPF en las prestaciones por maternidad.

Las cuentas tienen un techo de gasto no financiero de 4.010 millones de euros, un 3,11 por ciento más que el año anterior. Durante el trámite en comisión de los Presupuestos, los parlamentarios han aprobado 161 enmiendas por un valor total de 20,9 millones de euros. Del total de enmiendas incorporadas, 157 han sido suscritas por los cuatro grupos que apoyan al Gobierno, dos del PSN, una firmada por todos los grupos y otra de UPN.

Durante el debate, los grupos de la oposición han sido muy críticos con el cuatripartito por no admitir el debate de varias enmiendas sobre las madres que reclaman la devolución del IRPF. De hecho, al inicio del debate este jueves, los cuatro socios del Gobierno han vuelto a rechazar la última enmienda 'in voce' registrada por UPN, PSN y PPN sobre esta materia, para pedir la devolución progresiva de la retención de IRPF a partir del 1 de enero de 2020.

Sí se ha votado una enmienda del PPN relacionada con este tema. Los 'populares' proponían habilitar una partida de 10 euros ampliable para materializar la devolución de las retenciones. Ha habido un empate en la votación, dado que la parlamentaria de Podemos-Orain Bai Fanny Carrillo se ha desmarcado del cuatripartito y ha apoyado la enmienda. Al repetirse el empate en tres ocasiones, la enmienda ha decaído.

Al debate ha asistido un grupo de madres que reivindican la devolución de estas retenciones para que "nos digan a la cara que no se va a hablar de nuestro problema". "Es inconcebible", han señalado, y han asegurado que acudirán a los tribunales.

Por su parte, el parlamentario de UPN Carlos García Adanero ha afirmado que "habrá que decir que los Presupuestos de Navarra para 2019 pasarán a la historia como los Presupuestos del veto a las madres trabajadoras, porque el objetivo del cuatripartito ha sido que no pudiera haber debate ni votación". "Se ha impedido el debate porque todo el mundo sabe que el sentido común decía que a estas personas se les pagara como al resto de las madres en España. Utilizar el autogobierno para impedir que las madres trabajadoras cobren ese dinero es una irresponsabilidad tremenda", ha censurado.

El portavoz de Geroa Bai, Koldo Martínez, ha negado que exista "veto" en los Presupuestos y ha indicado que "fue UPN el que dejó fuera de las exenciones a las madres con una ley de IRPF que explícitamente les quitaba la exención, y con PSN y PPN que se sumaron a la fiesta de la demagogia, y ahora engañan a las madres". "Lo que nos están pidiendo es que seamos nosotros quienes blanqueemos su pasado y son ustedes quienes deben hacerlo", ha afirmado, para recordar que el cuatripartito ha aprobado la deducción en las prestaciones a partir de 2019. Además, ha defendido que las Presupuestos del próximo años van a permitir que Navarra "siga siendo comunidad integrado social cohesionado y generadora de riqueza".

El portavoz de EH Bildu, Adolfo Araiz, ha afirmado que los grupos que ahora están en la oposición son los que "robaron en 2012" la exención del IRPF a las madres navarras. Por otro lado, ha valorado que "en un momento preelectoral hemos sido capaces de acordar este nuevo presupuesto, hay una mayoría política del cambio muy plural que lleva trabajando desde hace muchos meses para obtener los mejores resultados posibles". "Qué no hubieran dicho si no hubiera habido acuerdo presupuestario. Hubieran dicho que era un fracaso y que éramos incapaces. Esperaban una foto de una mayoría del cambio desdibujada y diluida, pero se equivocaban. Por encima de todas las diferencias, somos capaces de alcanzar acuerdos para mejorar las condiciones de vida de la sociedad navarra", ha indicado.

El parlamentario de Podemos-Orain Bai Carlos Couso ha afirmado que "el Gobierno de UPN había dejado a Navarra en quiebra técnica y económica y nos vimos en la obligación de llegar un acuerdo programático y a acuerdos presupuestarios, que no eran los acuerdos que nos gustaría tener a ninguna de las cuatro fuerzas". "A partir de ahí, no se puede decir que los acuerdos que hemos alcanzado no han permitido mejorar y avanzar, eso no lo puede decir nadie en Navarra", ha dicho, para afirmar que UPN "no ha puesto más pegas a los Presupuestos" que la no devolución del IRPF a las madres navarras. Frente a ello, ha defendido el sistema "progresivo" de deducciones aprobada por el Parlamento.

La socialista María Chivite ha manifestado que "estos Presupuestos no dibujan el futuro que necesitamos para nuestra Comunidad". "Son unos Presupuestos de manos caídas, dedicados a la supervivencia y al día a día y presumir de que han sido capaces cuatro Presupuestos y no de sacar unos buenos Presupuestos deja mucho que desear", ha dicho, para añadir que "los del año pasado eran mejores que éstos aunque éstos tengan más dinero". "Y una de las mayores injusticias de este Gobierno ha sido maltratar a las madres navarras, dejarlas en la estacada", ha expuesto, para afirmar que "esto es una cuestión de voluntad política, que no tiene este Gobierno". "Este no es el Gobierno de lo social", ha manifestado.

La portavoz del PPN, Ana Beltrán, ha afirmado que "estos Presupuestos pasarán a la historia por consumarse la traición a la maternidad y la paternidad, no cabe mayor injusticia que negar devolver a alguien lo que le pertenece, y además sin una causa justificada y sin una razón convincente". "Es un Gobierno despiadado, sectario y usurero. Lo hemos intentado todos en estos Presupuestos para devolverles el dinero retenido, pero han votado que no", ha criticado, para rechazar igualmente el conjunto de los Presupuestos, por considerar que son unas cuentas "nacionalistas, hechas por nacionalistas y para los nacionalistas, son unos Presupuestos batasunizados".

Finalmente, el portavoz de Izquierda-Ezkerra, José Miguel Nuin, ha hecho un balance "positivo" de estos Presupuestos, "claramente expansivos, con un incremento de 522 millones de euros en gasto en esta legislatura, lo que es posible por la reforma fiscal que hizo el cuatripartito y por la negociación de la aportación de Navarra al Estado". "Hemos conseguido darle la vuelta a la política de recortes y a la vez que el dinamismo económico de Navarra no se vea lastrado en absoluto. Entiendo que para rebatir esto lo único que cabe es salir aquí y elevar el tono con palabras gruesas y con falsedades, sin datos, sin propuestas y sin alternativas", ha afirmado.