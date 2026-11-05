El Parlamento de Navarra guarda un minuto de silencio por los tres trabajadores fallecidos en Pitillas

PAMPLONA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Parlamento de Navarra ha comenzado este jueves con un minuto de silencio en señal de duelo por el fallecimiento de tres trabajadores en Pitillas a causa de siniestro laboral.

Según han indicado desde el Parlamento en una nota, el accidente se produjo ayer miércoles, 4 de noviembre, en una explotación porcina situada en el Salobrar, ubicado entre los términos municipales de Pitillas y Murillo el Cuende.

Según las primeras informaciones, "uno de los trabajadores se cayó en la fosa de purines y los otros dos intentaron socorrerlo, falleciendo los tres por asfixia por la ausencia de oxígeno como consecuencia de los gases".

El presidente del Legislativo foral, Unai Hualde, ha trasladado "las condolencias y la solidaridad" de la Cámara a las familias de las víctimas, de 61, 37 y 33 años y vecinos de Caparroso.