El Parlamento de Navarra inicia este lunes la tramitación del proyecto de Presupuestos de 2026

El presidente del Parlamento de Navarra, Unai Hualde, recibe de manos del consejero de Economía y Hacienda, José Luis Arasti, el proyecto de Presupuestos Generales de Navarra para el año 2026. - PARLAMENTO DE NAVARRA

PAMPLONA 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra dará inicio, en su sesión ordinaria de este lunes, a la tramitación de los Presupuestos Generales de la Comunidad foral para el año 2026, cuyo debate definitivo en pleno está previsto para el 18 de diciembre.

A partir de la publicación en el Boletín Oficial del Parlamento de Navarra del proyecto de Ley foral, algo que tendrá lugar el 5 de noviembre, los grupos parlamentarios tendrán de plazo hasta el día 13 de noviembre, a las 12 horas, para formular enmiendas a la totalidad, y hasta el 21 de noviembre para formular enmiendas parciales.

Según el calendario previsto, el día 20 de noviembre el pleno debatiría las enmiendas a la totalidad del proyecto y, de no presentarse o no prosperar, entre los días 1 y 12 de diciembre tendría lugar el debate de las enmiendas parciales en la comisión de Economía y Hacienda.

Finalmente, el pleno del Parlamento debatirá el dictamen de la Comisión de Hacienda y Política Financiera sobre el proyecto de Ley Foral de Presupuestos Generales de Navarra para el ejercicio 2026 el 18 de diciembre.

En otro orden de cosas, en la sesión de este lunes la Mesa y Junta también tramitará una moción de Geroa Bai que insta al Gobierno de España a "excluir a Israel" de participar en FITUR 2026 y en el resto de ferias, congresos y jornadas. Contigo-Zurekin ha presentado una iniciativa que insta al Gobierno de Navarra a garantizar a todos los trabajadores de los Servicios Sociales de Base el cobro mínimo de los salarios base y de los correspondientes complementos, recogidos en el Decreto Foral 48/2020. Mientras que UPN ha registrado una interpelación sobre política general en materia energética y su desarrollo a futuro.

En el apartado de comparecencias, Vox ha solicitado que el alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, y el jefe de la Policía Municipal informen sobre "la situación de seguridad publica". De la misma manera, quiere que el director del Centro de Atención Integral a la Discapacidad San José y la consejera de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo, Carmen Maeztu, informen sobre "los graves hechos conocidos en el centro", y que el jefe de la Policía Foral informe sobre las investigaciones que se hayan derivado de estos hechos.

El orden de día incluye, asimismo, preguntas orales sobre la "actuación" del presidente de la Mesa de Contratación de las obras de duplicación de los túneles de Belate y sobre el traslado del secretario de esta mesa a una nave industrial en Landaben. También sobre la "recuperación del ritmo" de cribado y revisiones de cáncer de mama, sobre el cambio de gerente del Servicio Navarro de Salud, sobre la Dermatosis Nodular Contagiosa o sobre la afectación de la gripe aviar en Navarra.