El Parlamento de Navarra y el instituto Iturrama se unen en un acto contra la violencia hacia las mujeres. - MIGUEL OSES

PAMPLONA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Navarra ha celebrado este martes un acto institucional con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en el que el presidente de la Cámara, Unai Hualde, ha subrayado la importancia de reforzar el compromiso colectivo frente a esta "lacra social que debemos afrontar con recursos y con concienciación".

Este año la conmemoración ha contado con la participación del alumnado de 4º de la ESO del IES Iturrama de Pamplona, que ha interpretado la pieza musical 'Kateak apurtuz eraiki', preparada durante las últimas semanas. Una colaboración que, a decir del presidente, "es un buen ejemplo de la implicación del profesorado, de la dirección del centro y, por supuesto, del alumnado". "Demuestra que la juventud está implicada en trabajar por la igualdad", ha señalado.

En su intervención, Hualde ha corroborado el "claro compromiso" que tiene el Parlamento por seguir trabajando activamente contra todas las desigualdades que generan situaciones de vulnerabilidad y violencias contra las mujeres y las niñas. Asimismo, ha recordado, la Cámara "muestra su repulsa ante todo tipo de violencia machista producto de las múltiples discriminaciones que sufren las mujeres en cualquier ámbito y contexto". "Hoy es un día idóneo para reivindicarlo", ha explicado.

Sin embargo, ha lamentado que, pese al trabajo institucional, "la violencia machista continúa presente en nuestra sociedad". "Cada vez que en el Estado se produce un asesinato machista, nos concentramos con un minuto de silencio, legislamos, aprobamos mociones, pero los asesinatos siguen produciéndose. El machismo sigue impregnando nuestra sociedad", ha añadido, advirtiendo también de la aparición de "un negacionismo del machismo y de la violencia contra la mujer que se cuela incluso en instituciones y medios de comunicación".

Por ello, ha remarcado que "somos más las personas que estamos a favor de la igualdad y en contra de la violencia machista", y ha invitado a la ciudadanía a mantener el compromiso activo con la erradicación de la violencia contra las mujeres. "Pedimos a la ciudadanía que siga mostrando su rechazo y su compromiso, y que participe en todas las actividades organizadas a lo largo del año, especialmente este 25 de noviembre", ha añadido.

El presidente ha reconocido también la implicación del instituto Iturrama, agradeciendo especialmente el esfuerzo del profesorado y del alumnado. "Han aprovechado recreos y clases para preparar la actuación musical, mostrando un compromiso inequívoco, un basta ya contra la violencia machista. Ni una menos", ha señalado.

Seguidamente, María San Martín, directora del IES Iturrama, ha subrayado que entre los valores del centro educativo está el de "fomentar el espíritu crítico del alumnado" para hacer frente a los problemas de la sociedad y, en ese sentido, ha añadido que el profesorado y el alumnado se esfuerzan mucho en la sensibilización y en la concienciación en contra de la violencia de género. "En el instituto les ayudamos a construir las alas para que puedan volar, y esperamos que lo puedan hacer lejos de la violencia machista", ha finalizado.

Al acto, que ha concluido con una foto de grupo, han asistido Patricia Abad, directora gerente del Instituto Navarro para la Igualdad, y representantes de todos los grupos parlamentarios, salvo Vox.